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香蕉盛產 莊瑞雄促簽訂FTA為農民找通路

發稿時間：2018/06/08 16:31

最新更新：2018/06/08 16:31

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（中央社記者范正祥台北8日電）近日香蕉盛產，身為蕉農子弟的民主進步黨立委莊瑞雄促請政府與更多國家簽訂自由貿易協定（FTA），讓台灣香蕉外銷，為農民找通路，解決盛產就價格低落，農民血本無歸的問題。

莊瑞雄辦公室發布新聞稿指出，莊瑞雄今天與行政院農業委員會副主委黃金城、農糧署南區分署長姚志旺前往南州地區果樹產銷班第30班，關心由台農發公司協助外銷至中東杜拜的香蕉裝櫃，一貨櫃12公噸，預計將要出口10貨櫃，共計120公噸。

莊瑞雄肯定政府用心拓展外銷市場幫助農民，「政府有在為農民找通路是好事」，屏東縣香蕉種植面積將近4千公頃，每年產量約5萬公噸，占全國產量約四分之一，去年外銷日本、中國大陸、中東約1100公噸。不過，他也以屏東香蕉外銷情況為例憂心指出，屏東縣每年產量5萬公噸，僅出口1100公噸根本就是杯水車薪。

如何幫助農民找通路，更進一步拓展外銷市場，莊瑞雄表示，世界這麼大，市場這麼大，但關稅問題，卻成為台灣農產品外銷的殺手，期待台農發趕快打開國際市場的通路，政府也盡快與更多國家簽訂FTA，提高台灣農產品的國際競爭力。

莊瑞雄指出，讓世界有名的台灣香蕉能銷到國外，不僅能解決每當香蕉盛產就價格低落，農民血本無歸的問題，也能讓更多美味的台灣農產品分享到全世界。(編輯：陳永昌)1070608

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