南部供水吃緊 伏流水工程為高雄備援

經濟部水利署南區水資源局正興建「高屏堰上游傍河取用伏流水工程」，完工後，可備援高雄供水每天10萬公噸，若高雄水情許可，還能調度支援台南。圖為伏流水集水井。（南水局提供）中央社記者張榮祥台南傳真 107年6月8日

（中央社記者張榮祥台南8日電）南部水情不佳，水利署南區水資源局正興建「高屏堰上游傍河取用伏流水工程」，預定今年10月完工後，可備援高雄供水每天10萬公噸，若高雄水情許可，還能調度支援台南。



南水局副局長簡振源今天指出，高屏溪流域是高雄主要水源，但因南部降雨量豐枯比達9比1，枯水期常因河川流量不足而缺水，豐水期又因原水濁度太高，難以運用，伏流水已成為水庫、攔河堰及地下水深井外的水源選項之一。



簡單來說，伏流水是在河床下流動的水，較為潔淨，簡振源說，目前高屏溪沿岸運作的伏流水取水設施，包括竹寮、九曲堂、翁公園及會結伏流水取水站等4處，每天供水能力加總約20萬公噸。



南水局正興建「高屏堰上游傍河取用伏流水工程」，預定今年10月完工，可增加備援供水能力每天10萬公噸。



另外，台灣自來水公司也在前瞻計畫中規劃高屏溪伏流水及大泉伏流水工程，預定110年完工，各自可以增加備援供水能力每天15萬公噸。



簡振源表示，高屏溪伏流水主要是備援高雄的供水，若是高雄水情許可，也可調度支援台南。



目前，台南水情燈號是黃燈，已實施一階限水；高雄水情燈號是綠燈，水情稍緊。（編輯：吳佳穎/卞金峰）1070608