竹市到宅沐浴車 失能長輩清潔免煩惱

（中央社記者魯鋼駿新竹市8日電）新竹市政府推廣到宅服務車，提供長期臥床的失能者貼心沐浴服務，今天有民眾分享經驗，認為這項服務不僅能減輕照顧者負擔，也提升失能者的生活品質，是實用又貼心的服務。



新竹市政府舉辦幸福「浴」見你-到宅沐浴車宣傳記者會，邀請首次使用沐浴車服務的楊爺爺兒子楊燦鎰分享心得。他說，父親經歷二次中風長年臥床，生活作息仰賴家人，因父親雙腳嚴重攣縮，易從沐浴椅上滑脫跌倒，家人不知怎麼幫忙洗澡，只好改用擦澡清潔。



楊燦鎰說，若長期臥床、久未洗澡，身體會搔癢難耐，因此，他父親的手腳常有自己的抓傷，加上夏日天氣悶熱，身體異味感重，所幸有了到宅沐浴服務，上月首次讓父親體驗，服務人員非常專業，過程中會注重父親感受、維護尊嚴，也會衛教家屬該如何清潔傷口。他表示：「這是貼心又實質的服務，能造福很多家庭。」



新竹市長林智堅表示，竹市府今年專案編列預算，放寬到宅沐浴車補助資格，開放100名首次使用到宅沐浴車服務的民眾免費體驗，更擴大補助「聘僱外籍家庭看護工及領有政府提供之特別照顧津貼」的民眾，能有4次優惠，讓照顧者減輕壓力。



財團法人生命連線基金會執行長李佳孟表示，到宅沐浴是將1坪半的組合式浴缸及盥洗設備搬進失能長輩家中，而浴缸能快速組裝，且車體也可供應熱水，再由專業操作員、護理師及照顧服務員進行沐浴服務，並於沐浴前仔細測量長輩的血壓、體溫和檢查皮膚等身體狀況，確認是否適宜使用沐浴服務。



衛生局代理局長楊清媚表示，新竹市自104年底與生命連線基金會進行到宅沐浴車合作，至今已服務逾300人次，到宅沐浴車提供失能者妥善、創新又有尊嚴的專業服務，為失能長輩洗個舒服的熱水澡，也給予家庭照顧者一份有力的支持。（編輯：梁君棣）1070608