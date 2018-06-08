格外品香蕉去化 高雄市兩天收44噸餵豬

（中央社記者王淑芬高雄8日電）配合農委會農糧署政策，高雄市兩天來共收購約44噸的格外品香蕉進行去化，並堆滿了集貨場，高雄市農業局主任秘書梁銘憲今天表示，將送到畜牧場餵豬或堆肥場資源利用。



受到天氣變熱加速催熟香蕉，導致市場蕉價大幅下跌，農民採收不符成本，農委會決定加速去化格外品（次級品）香蕉，以每公斤新台幣5元收購，兩天來已有不少農民採收香蕉格外品，陸續送往青果社高雄分社旗山區山集貨場。



走進旗山區山集貨場內，棚架內堆滿比人還高的青蕉格外品，現場還有發財車一車車陸續駛入將車上的香蕉倒地堆置，農糧署人員忙著將青蕉秤重過磅，並將香蕉去商品化（破壞），人員忙進忙出，希望可以加速去化，以穩定市場價格。



高雄市配合農委會收購格外品香蕉分別在旗山、大寮和美濃區進行。梁銘憲統計，兩天來已協助收購約44噸的青蕉；同時農業局也聯繫畜牧場和堆肥場，將協助去化，拿去餵豬。



旗山區農會理事郭來成告訴中央社記者，今天採收約1500公斤的格外品青蕉，照農委會的採收價可以拿到7500元；不過他說不打算明天再採收去化，主要是雇工採收，等農糧署人員確認、去商品化後，還要農民自行載返處理，他說這樣的流程繁瑣，令他困擾。



農業局說，已媒合各堆肥場、廚餘廠以及畜牧業者合作，會將去商品化的香蕉資源再利用，不會要求農民載回處理，請農民儘速採收格外品香蕉。（編輯：吳佳穎/卞金峰）1070608