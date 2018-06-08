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第一口井鑿出泉水 南投福興溫泉符標準

發稿時間：2018/06/08 18:29

最新更新：2018/06/08 18:29

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（中央社記者蕭博陽南投縣8日電）南投縣埔里鎮福興溫泉區開發案，第一口井探出的溫泉水溫、溶解固體量、碳酸氫根離子都符合「溫泉標準」，南投縣長林明溱今天前往感受水質及水溫，肯定品質高於廬山溫泉。

南投縣政府在埔里鎮進行福興農場溫泉旅館區開發案，第一口溫泉探勘井順利鑿出攝氏44度溫泉水，縣長林明溱今天與縣政府建設處長李正偉等人前往會勘，以溫度計測量水溫，再用溫泉水沖洗雙手，實際感受洗後皮膚滑嫩觸感，並聽取施工廠商簡報。

林明溱表示，福興溫泉區鑿井深度達1500公尺，經溫泉水質檢驗，碳酸氫根離子濃度數值高於有天下第一泉稱號的廬山溫泉，福興溫泉水濃度數值相當高，顯示福興溫泉開發案第一步成功。

林明溱說，接著將再鑿3口水井，相信明年完工後，可讓業者安心進駐，歡迎有意投資業者共同開發全國最優質的溫泉區，相信福興溫泉區開發完成後，將進一步提升大埔里地區觀光發展。

承包廠商簡報，溫泉標準指地下自然湧出或人為抽取的泉溫達攝氏30度以上，且泉質溶解固體量、碳酸氫根離子、硫酸根離子、氯離子等主要含量陰離子達一定標準以上，福興溫泉區探勘井鑿出泉水溫度約攝氏41到44度，溶解固體量、碳酸氫根離子也超過溫泉標準。

廠商表示，目前單一口井每天出水量約600到800公噸，開發案估計每天需求水量為2200公噸，確認水量穩定後，將再同時開鑿3口井，若水量供應充足穩定，將較原先計畫減少鑿2口井，減少工程花費。(編輯:陳政偉/卞金峰)1070608

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