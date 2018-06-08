盧秀燕指空污紫爆 中市府：下午呈現普通等級

國民黨台中市長參選人盧秀燕質疑台中市8日是全台唯一紫爆的地區，台中市環保局以下午3時的監測資料回應，不論民間空氣盒子或環保署空氣品質測站資訊，空氣品質都是優良至普通等級。（台中市府提供）中央社記者郝雪卿傳真 107年6月8日

（中央社記者郝雪卿台中8日電）國民黨台中市長參選人盧秀燕質疑台中市今天是全台唯一紫爆的地區，市府則回應，下午已呈現良好至普通等級，盼民代不要「見獵心喜」，刻意宣傳短時間的空氣狀況。



盧秀燕今天透過發布新聞稿指出，今天有很多環保團體紛紛在臉書發文指稱台中市是全台唯一紫爆的地區。



盧秀燕表示，監察院6日公布新聞稿糾正台中市政府改善空污並無實益，引來台中市政府強力回擊，不但自稱整治空污有成，今年1到5月平均PM2.5（細懸浮微粒）創8年新低，並指稱兩名監委預設立場、引用數據錯誤。今天上午的紫爆，是根據台中市環保局在小學裝設的空氣盒子監測數據，誰是誰非，豈是一句荒謬、監委「有顏色」就能拗過去。



台中市府環保局表示，今天午後紫外線增強，臭氧濃度上升，同時受到菲律賓低氣壓環流影響，風場偏東北風，中部地區因中央山脈阻擋，市區風場微弱，影響擴散條件，空氣品質會受影響，依據環保署空氣品質監測站資料，今天PM2.5濃度最高時，出現在豐原測站56微克，事實上未達71微克的紫爆程度。



環保局認為，今天下午3時，不論民間空氣盒子或環保署空氣品質監測站資訊，空氣品質都是優良至普通等級，市府會隨時注意空氣品質資料，啟動應變。



環保局指出，市府努力從汰換燃油鍋爐、刪減台中火力發電廠500萬噸燃煤許可量等政策著手，希望逐步改善空氣品質，雖然無法一步到位，但空氣品質逐漸改善卻是事實。



環保局強調，台中市空氣品質仍有持續改善空間，環保局一定會努力改善，但也不鼓勵民代見獵心喜，為政治目的，刻意宣傳短時間或錯誤的空氣品質狀況。（編輯：吳佳穎/卞金峰）1070608