仿生機器人模仿動物爬行 學童認識生長環境

嘉義縣環保局8日在新岑國小展示及操作仿生機器人，透過程式設計輸入鱟、螃蟹和眼鏡蛇代碼資訊後，機器人就可以唯妙唯肖模仿動物肢體動作，讓學童認識生物的特性與環境關聯性。（嘉義縣政府提供）中央社記者黃國芳傳真 107年6月8日

（中央社記者黃國芳嘉義縣8日電）嘉義縣環保局將環境教育結合現代科技，今天在布袋鎮新岑國小展示及操作仿生機器人，透過程式設計，機器人唯妙唯肖模仿鱟的肢體動作，讓學童認識鱟生長環境的特殊性。



嘉義縣義竹國小老師蘇國源和蘇佩君現場操作仿生機器人，透過程式設計輸入鱟、螃蟹和眼鏡蛇代碼資訊後，機器人就可以唯妙唯肖模仿動物肢體動作，由機器人的動作展現出生物的特性與環境關聯性。



活動中，機器人可以靈活模仿鱟的步足、螃蟹的螯足及眼鏡蛇的運動機制，讓現場小朋友深入了解肢體的特性與生存環境之間的關聯性。



活動召集人蘇銀添為讓學生親身感受環境議題與日常生活融合的重要性，活動中，以Kahoot平台取代傳統的活動設計，透過環境教育的八個面向設計題庫，進行Kahoot線上即時作答，學生參與搶答，反應熱烈。



現場老師可以即時看到回答人數及答對比例，也能再次針對問題進行說明，在遊戲中輕鬆愉快的學習。



環保局認為，環境教育不應停留在口號與傳統活動領域，必須結合日新月新的資訊與科技，讓民眾有新的感受與震撼，才能達到學習效果。（編輯：梁君棣）1070608