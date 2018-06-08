農委會副主委黃金城：蕉價已逐漸回穩

農委會副主委黃金城（左3）與立委莊瑞雄（右3）等人，8日到屏東了解台農發公司外銷香蕉到中東地區的準備情形。黃金城表示，在農委會各種作為下，蕉價已回穩。（農糧署提供）中央社記者郭芷瑄傳真 107年6月8日

(中央社記者郭芷瑄屏東縣8日電）農委會副主委黃金城今天到屏東了解台農發公司外銷香蕉到中東地區的準備情形，6月起陸續出口10貨櫃共120公噸的香蕉至中東杜拜。黃金城表示，在農委會各種作為下，蕉價已回穩。



台灣國際農業開發公司去年在香蕉研究所的協助下，運用保鮮技術讓香蕉到貨品質穩定，繼而催熟轉色優良，成功將台灣香蕉出口到杜拜；今年6月起繼續出口10貨櫃共120公噸的香蕉至中東，開拓台灣香蕉外銷新興市場，今天進行裝箱封櫃。



黃金城說，今年春夏蕉預估收穫面積8642公頃，產量近20萬公噸，農委會自4月起已輔導拓展外銷、超市量販店擴大行銷、企業團購、致贈弱勢團體及農會超市促銷等多元行銷及啟動格外品（次級品）去化措施等，強化香蕉消費的總目標數量為1萬1060公噸。



黃金城說，因為採取相關措施，近日產地外銷青香蕉收購價已回穩至每公斤新台幣12元以上；內銷青香蕉合格品價格則為每公斤6至8元，台北果菜批發市場的香蕉價格也維持在1公斤12元，相關產銷輔導措施將持續辦理。



黃金城表示，農委會1日與蔬果輸出公會會員及台農發公司聯繫，鼓勵出口業者辦理台蕉外銷日本及中國大陸市場的促銷活動，6至9月將可望出口1000公噸香蕉，紓解國內香蕉盛產情況。



民進黨立委莊瑞雄則表示，屏東香蕉是國內最大產區，光屏東每年產量就超過5萬公噸。政府去年外銷日本、中國、中東約1100公噸，今年外銷至今才700公噸，政府有在為農民找通路是好事，但只出口1100公噸根本就是杯水車薪。



莊瑞雄表示，世界這麼大，市場這麼大，但關稅問題，卻成為台灣農產品外銷的殺手，期待台農發趕快打開國際市場的通路，政府也要盡快與更多國家簽訂自由貿易協定，提高台灣農產品的國際競爭力。



產銷班農民余致榮表示，自青果合作社後，台灣香蕉外銷多經由貿易商，導致外銷品質不穩。台蕉要保有品質才能與菲律賓香蕉競爭，而且外銷香蕉要契作，農民價格好時交盤商，多年來，農民已習慣內銷，台灣的香蕉外銷情形並不好。



農委會6日晚啟動格外品去化措施，每公斤5元收購青蕉，比農民賣給一般盤商的上品價格一公斤4元還要好，許多農民都把香蕉載到農會，光屏東南州地區農會昨天一天就收了16公噸，香蕉堆積如山，現已找到養殖戶，將把收購的香蕉餵豬。（編輯：吳佳穎/卞金峰）1070608