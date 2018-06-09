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重居住安全 侯友宜：莫被居住正義民粹綁架

發稿時間：2018/06/09 12:06

最新更新：2018/06/09 12:06

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（中央社記者黃旭昇新北9日電）國民黨新北市長參選人侯友宜表示，居住安全比居住正義重要，不要老是被居住正義民粹綁架，他將推動捷運「三環三線」與沿線都市更新。市議員參選人今天表示，不懂侯友宜的邏輯。

國民黨新北市長參選人侯友宜8日晚間出席新北市地政業務從業人員職業工會會員代表大會餐敘，應邀致詞表示，居住安全重要性遠超過居住正義，不要老是被居住正義的民粹綁架，沒有安全就沒有一切。

侯友宜表示，新北市的防災建築再生自治條例已公佈，危險、老舊房屋不須審議，可獲得50%容積獎勵，加速都市更新。近年房地產景氣不佳，他若當選市長，將推動捷運「三環三線」與捷運沿線都市更新，活絡相關產業。

針對侯友宜所指稱「別被居住正義綁架」的言論，時代力量板橋區市議員參選人彭盛韶，今天從青年困境角度提出回應表示，不太懂侯友宜將居住安全與居住正義拉在一起講的邏輯是什麼。

彭盛韶透過新聞稿與臉書表示，侯友宜又透過獎勵容積的說詞，意圖拉攏地產界人士，不讓人意外。但年輕人在社會生活很辛苦。綜合政府公開的資料，「七年級」後的年輕人，要面臨的是經濟成長率低、物價漲幅高於薪資漲幅、房價飛漲、失業率高。

彭盛韶表示，現在年輕人與當年「四、五、六年級」的台灣人是完全不同的情況，侯友宜打出「安居樂業」的競選主軸，怎麼可以說居住正義是民粹。

有網友在彭盛韶的臉書回應，侯友宜對居住正義的定義怪怪的。彭盛韶說，政治大學教授張金鶚曾表示，「居住正義」包含房市交易資訊透明、稅制公平、打擊炒作，及更大範圍的都市更新等。讓每個人安居樂業，才是真正的居住正義。（編輯：李錫璋）1070609

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