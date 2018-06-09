/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： NBA波登FII會考成績
>rss

世界海洋日 澎湖南方四島之美新書發表

發稿時間：2018/06/09 12:26

最新更新：2018/06/09 12:26

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社澎湖縣9日電）澎湖海洋國家公園管理處今天配合世界海洋日活動，發表「海角之鄉」與「海影」2本新書，將澎湖南方四島國家公園之美的人文歷史與水下的瑰麗海底世界，一一呈現。

海管處長洪啟源表示，配合「Clean our ocean─107年世界海洋日系列活動」，今天在澎湖地質公園發表「海角之鄉─澎湖南方四島人文歷史紀實」與「海影─澎湖南方四島」2本新書，讓南方四島國家公園完整美麗的風貌，躍然紙上。

來自東吉的許光輝創作「海角之鄉」，以在地人訴說四島的歷史，其中東吉曾是早年的海洋古道中繼站；西吉則是玄武岩奇幻島；東、西嶼坪有獨特的菜宅梯田與高地村莊。

至於「海影」新書，創作的潛水專家陳軍豪，單單進入四島水下拍攝超過40次以上，作品可以千變萬化來形容水下之美，看過之後會讓人不再懷念陸地的風景，而是難忘海中的世界。

海管處表示，「海角之鄉」紀錄東、西吉嶼及東、西嶼坪等地名由來及島民生活智慧，從書中可讓人重返60年代南方四島的人文歷史；至於「海影」一書則是串連、集結海水下變化、微觀、獨特、平息等，一覽多采繽紛的水下世界，認識不一樣的澎湖南方四島國家公園。

海管處表示，今天的新書發表會中，還邀請2名作者進行新書分享導讀，一起探索遊歷南方四島海中多樣風貌與人文風情，與會民眾並獲贈「海角之鄉」1冊，而購買「海影」則獨享6折優惠。（編輯：劉政權）1070609

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他地方新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
高雄車站新站先睹為快

高雄車站新站先睹為快

Hito音樂獎直擊

Hito音樂獎直擊

孫越感恩會 眾星追憶

孫越感恩會 眾星追憶

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
高雄車站新站先睹為快
高雄車站新站先睹為快
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP