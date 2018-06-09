再現乙未戰役 桃市邀民眾體會硬頸精神

桃園市政府9日在當年乙未戰役戰爭場域，舉辦「平鎮戰祭」田園運動會，規劃設計7大戰役關卡，完整呈現古戰場場景，體現戰役氛圍。（桃園市政府客家事務局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 107年6月9日

（中央社記者吳睿騏桃園9日電）桃園市政府今天在當年乙未戰役戰爭場域，舉辦「平鎮戰祭」田園運動會。桃園市長鄭文燦表示，透過同心協力參與競賽關卡，讓民眾體會當年客家先民保鄉衛土的「硬頸」精神。



行政院客家委員會主任委員李永得表示，乙未戰爭是客家先民用生命保衛家園，具重要意義戰役。桃園市今年以「乙未戰役」為主題構思活動，不但獲客委會納入「客庄12大節慶」之一，另外在浪漫台3線計畫也是全台執行力最佳的縣市，顯見桃園對客家文化的重視。



鄭文燦表示，為了重新認識平鎮的歷史故事，今年藉由紀念1895年乙未戰爭系列活動，找回民眾對土地的感情，也傳承客家硬頸精神。市府更規劃在平鎮建置「乙未戰爭保台紀念公園」，紀念當年客家人英勇保台的歷史，讓更多民眾了解先民保衛家園的事蹟。



桃園市政府客家事務局長蔣絜安表示，今天規劃的田園運動會設計7大戰役關卡，完整呈現古戰場場景、體現戰役氛圍，另外還有祈福繞境、VR古戰場重現等，透過不同的活動設計，讓民眾重新認識乙未戰役歷史，進而強化對客家精神的認同。



1894年甲午戰爭後，清朝將台灣割讓予日本，1895年乙未戰爭爆發，各地義民與日軍發生多場戰爭，展開近5個月的戰役，桃竹苗地區是戰役最激烈的地區，其中又以客家族群的義民軍作戰最力，桃園平鎮的「安平鎮之役」，也是少數日軍沒有獲勝的戰役之一。(編輯:孫承武)1070609



