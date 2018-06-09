/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： NBA勇士波登FII
>rss

再現乙未戰役 桃市邀民眾體會硬頸精神

發稿時間：2018/06/09 13:34

最新更新：2018/06/09 14:17

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
桃園市政府9日在當年乙未戰役戰爭場域，舉辦「平鎮戰祭」田園運動會，規劃設計7大戰役關卡，完整呈現古戰場場景，體現戰役氛圍。（桃園市政府客家事務局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真　107年6月9日桃園市政府9日在當年乙未戰役戰爭場域，舉辦「平鎮戰祭」田園運動會，規劃設計7大戰役關卡，完整呈現古戰場場景，體現戰役氛圍。（桃園市政府客家事務局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真　107年6月9日

（中央社記者吳睿騏桃園9日電）桃園市政府今天在當年乙未戰役戰爭場域，舉辦「平鎮戰祭」田園運動會。桃園市長鄭文燦表示，透過同心協力參與競賽關卡，讓民眾體會當年客家先民保鄉衛土的「硬頸」精神。

行政院客家委員會主任委員李永得表示，乙未戰爭是客家先民用生命保衛家園，具重要意義戰役。桃園市今年以「乙未戰役」為主題構思活動，不但獲客委會納入「客庄12大節慶」之一，另外在浪漫台3線計畫也是全台執行力最佳的縣市，顯見桃園對客家文化的重視。

鄭文燦表示，為了重新認識平鎮的歷史故事，今年藉由紀念1895年乙未戰爭系列活動，找回民眾對土地的感情，也傳承客家硬頸精神。市府更規劃在平鎮建置「乙未戰爭保台紀念公園」，紀念當年客家人英勇保台的歷史，讓更多民眾了解先民保衛家園的事蹟。

桃園市政府客家事務局長蔣絜安表示，今天規劃的田園運動會設計7大戰役關卡，完整呈現古戰場場景、體現戰役氛圍，另外還有祈福繞境、VR古戰場重現等，透過不同的活動設計，讓民眾重新認識乙未戰役歷史，進而強化對客家精神的認同。

1894年甲午戰爭後，清朝將台灣割讓予日本，1895年乙未戰爭爆發，各地義民與日軍發生多場戰爭，展開近5個月的戰役，桃竹苗地區是戰役最激烈的地區，其中又以客家族群的義民軍作戰最力，桃園平鎮的「安平鎮之役」，也是少數日軍沒有獲勝的戰役之一。(編輯:孫承武)1070609

桃園市政府9日在當年乙未戰役戰爭場域，舉辦「平鎮戰祭」田園運動會，桃園市長鄭文燦（前右）到場參加，邀民眾體會當年客家先民保鄉衛土的「硬頸」精神。（桃園市政府客家事務局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真　107年6月9日桃園市政府9日在當年乙未戰役戰爭場域，舉辦「平鎮戰祭」田園運動會，桃園市長鄭文燦（前右）到場參加，邀民眾體會當年客家先民保鄉衛土的「硬頸」精神。（桃園市政府客家事務局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真　107年6月9日
fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他地方新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
高雄車站新站先睹為快

高雄車站新站先睹為快

Hito音樂獎直擊

Hito音樂獎直擊

孫越感恩會 眾星追憶

孫越感恩會 眾星追憶

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
高雄車站新站先睹為快
高雄車站新站先睹為快
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP