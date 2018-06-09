蒸汽火車之王登場 彰化火車站慶祝鐵路節

彰化車站歡慶鐵路節，讓被譽為「蒸汽火車之王」的DT668蒸汽火車頭從彰化扇形車庫出發，行駛到火車站月台展示，吸引許多鐵道迷到場拍照留念。中央社記者吳哲豪彰化攝 107年6月9日

（中央社記者吳哲豪彰化9日電）今天是鐵路節，彰化火車站舉辦慶祝活動，有「蒸汽火車之王」之稱的DT668蒸汽火車頭從彰化扇形車庫出發，行駛到火車站月台展示，重現昔日風光，吸引鐵道迷到場拍照留念。



根據交通部台灣鐵路管理局的資料，DT668蒸汽火車頭車重124公噸，是台鐵使用過的蒸汽火車頭中重量最重的，因此被稱為蒸汽火車之王；DT668蒸汽火車頭退役後被送往彰化扇形車庫進行靜態展示，後來台鐵展開蒸汽火車頭修復計畫，DT668重獲新生，只要台鐵舉辦重要活動，DT668就會出動進行動態展示。



為了慶祝台鐵創建131週年以及鐵路節，彰化火車站安排DT668蒸汽火車頭從扇形車庫出發前往火車站的月台展示，鐵道迷擠滿整個月台，手拿相機搶拍蒸汽火車之王的英姿。



彰化火車站站長邵宏松以及10多名的台鐵員工也表演國際鐵路舞，手拿旗幟上下揮舞，動作整齊一致，博得在場民眾熱烈喝采，彰化火車站二樓的會議室，則展出台鐵莒光號、自強號等各式列車的模型，讓民眾了解台灣鐵路發展的演進史，對台鐵有更深入的了解。（編輯：施燕飛）1070609