蘇貞昌批不厚道 侯友宜：我做事講話實在

國民黨提名新北市長參選人侯友宜（前右）9日參加新北市義消登山健行祈福活動及餐會，和現場民眾開心互動留影。（侯友宜競選辦公室提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 107年6月9日

（中央社記者黃旭昇新北9日電）民進黨新北市長參選人蘇貞昌今天表示，對手侯友宜以前很努力要往上爬，現在要選舉卻常講話很不厚道，一定是幕僚把侯友宜帶壞，讓人很難過。侯友宜說，自己做事講話一向實在。



蘇貞昌今天與他的女兒立法委員蘇巧慧，在新北市鶯歌昌福國小舉辦「龍舟賽」，新北市議員陳世榮等人到場，吸引家長親子參與陸地上划龍舟競賽。



受訪時，蘇貞昌表示，媒體舉辦的國民黨六都市長參選人市政說明會，只有新北市長參選人侯友宜缺席，回頭檢驗侯友宜近日談論市政常出錯，難怪侯友宜不敢去。



媒體記者詢問蘇貞昌，以往蘇貞昌擔任行政院長時，侯友宜是蘇貞昌的部屬，這麼多年來，會不會感覺侯友宜因為選舉而改變。



蘇貞昌說，以前侯友宜只是很努力要往上爬，現在要選舉卻經常講話很不厚道，或用很多錯誤的數據，他覺得這一定是侯友宜的幕僚把侯友宜帶壞了，讓蘇貞昌看了實在很難過。



蘇貞昌今天一到會場，就與孩童擊掌加油，也擔任陸上龍舟賽關主，頒發發光籃球給贏得勝選的孩童。他說，從小就會帶著蘇巧慧參加各式活動，因此，也鼓勵現場家長多參加親子活動，增進情感。



對於蘇貞昌批評講話不厚道，侯友宜今天受訪時回應，新北市這幾年做出了很多政績，他相信市民比所有人都瞭解。



侯友宜今天參加義消體能健行活動時受訪表示，台灣的選舉文化讓很多優秀的人都不願意投入，他希望能向市民報告政見。侯友宜說，自己當一輩子公務員，做事講話實在，本心是誠懇的把事情做好。（編輯：李錫璋）1070609



