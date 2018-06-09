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柯文哲：吳音寧能力沒問題 應付政壇吃力

發稿時間：2018/06/09 16:02

最新更新：2018/06/09 16:02

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（中央社記者陳妍君台北9日電）台北市長柯文哲今天說，他從台北農產運銷公司總經理吳音寧上任至今，態度一致，不認為吳音寧道德有問題，或辦事能力不佳，可是吳音寧應付台北複雜的政壇，「真的滿吃力的」。

柯文哲出席「台北米食文化節」活動時受訪並作以上表示。同時，針對媒體報導指綠營高層已定調，在台北市議會這個會期結束前，讓吳音寧下台，柯文哲說：「我個人完全不知道這個消息。」

柯文哲指出，北農事件是給台灣社會一個反省；從北農前總經理韓國瑜去年下台到現在，他有時候會思考，自己是不是沒有很成熟的技術去處理這個局面。

他表示：「北農已經被搞掉一個總經理（韓國瑜），現在這個（吳音寧）也被打得奄奄一息，整個台灣需要這樣搞嗎？」

柯文哲說，韓國瑜下台後，市府與行政院農業委員會協調，決定由吳音寧接任北農總經理；「我當時想說，她是沒問題啦」，因為事先見過吳音寧，也看過吳的資歷，她是台灣農村陣線出身，品格或熱情沒問題。

可是，柯文哲表示，「台北政壇都是鯊魚」，不管吳音寧是小白兔還是農村野兔，「問題是這裡都是豺狼虎豹啊！」

柯文哲說，他當時就告訴民主進步黨：「這危險耶，這有辦法應付嗎？」但是民進黨堅持要由吳音寧接任，他只好接受。

柯文哲指出，一直到現在，他還是主張公開透明，儘量讓局面穩定，遇到問題不偏袒任何人，就是把證據拿出來。他也要求副市長、北農董事長陳景峻召開臨時董事會，並在臨時董事會召開前，請監察人查完全部資料並公開，就能澄清所有傳言與質疑。（編輯：梁君棣）1070609

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