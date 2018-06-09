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新竹300城市大遊行 千人踩街熱鬧嘉年華

發稿時間：2018/06/09 16:59

最新更新：2018/06/09 17:22

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迎接竹塹開墾300年，新竹市政府9日舉辦「新竹300城市大遊行」，號召民眾組隊在新竹市區熱鬧踩街，造型吸睛的大型氣球也加入遊行行列，吸引民眾目光。中央社記者魯鋼駿攝　107年6月9日迎接竹塹開墾300年，新竹市政府9日舉辦「新竹300城市大遊行」，號召民眾組隊在新竹市區熱鬧踩街，造型吸睛的大型氣球也加入遊行行列，吸引民眾目光。中央社記者魯鋼駿攝　107年6月9日

（中央社記者魯鋼駿新竹市9日電）新竹市政府舉辦「新竹300城市大遊行」，今天號召千人組隊在市區熱鬧踩街，其中還有吸睛的造型大氣球加入遊行行列，吸引民眾在街道旁駐足拍照，如一場熱鬧的城市嘉年華。

新竹市政府將於7月舉辦慶祝開竹300年系列活動，今天先邀各社區民眾、學校師生等數千人展開「新竹300城市大遊行」，以熱鬧踩街方式為開竹300系列活動熱鬧暖身。

遊行活動在下午3時於新竹市文化局前廣場展開，隊伍陸續出發，包括空軍二聯隊軍官代表、奧運射箭選手譚雅婷、林詩嘉與教練倪大智、拳擊女王陳念琴、成德高中棒球隊等「城市英雄」參與，新竹市政府統計，共有80隊、超過2300人報名參與遊行。

遊行隊伍中，還有以新竹市熱門景點、地標為主題製作的大型汽球，陪著民眾一起踩街同樂，吸引大批民眾在街道兩旁拍照，大家熱情向踩街隊伍揮手、歡呼，彷彿一場熱鬧的嘉年華盛會。

「讓大家看見城市的光榮與驕傲」，新竹市長林智堅受訪指出，新竹300起源於西元1718年王世傑帶領族人到新竹，開鑿隆恩圳，讓城市蓬勃發展，現今更成全國最幸福的城市。

林智堅說，這次大遊行活動是為7月21至29日的新竹300博覽會暖身，希望透過新竹300大遊行、博覽會，讓民眾更理解城市的歷史、文化、建設與發展，到時候要號召更多民眾來到新竹市，讓全國、全世界都看見新竹市的光榮與驕傲。（編輯：梁君棣）1070609

新竹市政府迎接竹塹開墾300年，9日在市區大街舉辦「新竹300城市大遊行」，由市長林智堅（前中）帶領隊伍熱鬧踩街，並和現場圍觀民眾熱情打招呼。中央社記者魯鋼駿攝　107年6月9日新竹市政府迎接竹塹開墾300年，9日在市區大街舉辦「新竹300城市大遊行」，由市長林智堅（前中）帶領隊伍熱鬧踩街，並和現場圍觀民眾熱情打招呼。中央社記者魯鋼駿攝　107年6月9日
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