海陸空龍舟爭霸賽 打造桃園特色端午節

桃園市政府9日起一連兩天在竹圍漁港舉辦「2018大園慶端午–海陸空龍舟爭霸賽」，除傳統水上龍舟競賽，岸上也有陸上龍舟、風箏龍舟等各式活動，歡迎民眾一起熱鬧慶端午。中央社記者吳睿騏桃園攝 107年6月9日

（中央社記者吳睿騏桃園9日電）桃園市政府今天舉辦「大園慶端午-海陸空龍舟爭霸賽」，桃園市長鄭文燦說，除結合往年海陸龍舟爭霸賽外，今年更加入風箏龍舟體驗活動，要打造竹圍漁港獨特的端午節特色風情。



鄭文燦受訪表示，市政府今年舉辦的「海陸空龍舟爭霸賽」，打造了傳統活動新熱潮。民國105年才恢復的竹圍漁港海上龍舟賽與龍潭大池百年龍舟賽，是桃園兩大特色賽事，著重選手的專業訓練，海上龍舟賽需力抗海風，挑戰力氣之餘更著重技巧，是其他地區難有的獨特體驗。



至於「陸上趣味龍舟競賽」，則是提供普羅大眾參與龍舟賽的體驗，鄭文燦表示，充氣式的陸上龍舟著重的是參賽團隊的合作精神，不需太多專業訓練，讓一般民眾也能感受競賽的緊張氛圍。



鄭文燦指出，今年市府更首度規劃「空中龍舟風箏競賽」，邀請風箏高手帶來吸睛的空中競技表演，同時也提供一般民眾事先報名體驗，現場還開放手繪龍頭風箏，讓參與活動的市民一起回憶童年記憶。



另外，鄭文燦說，桃園竹圍漁港與富基漁港及碧砂漁港並稱北台灣3大漁市，目前漁船與遊艇各占一半，未來將增加遊艇比例，市府現在正進行修船碼頭遷移，並興建遊艇碼頭區，未來將打造成為距離桃園航空城最近的休閒漁港。



觀光旅遊局長楊勝評表示，在大園區竹圍漁港舉辦的「海陸空龍舟爭霸賽」，吸引了海上龍舟42隊、陸上龍舟60隊，及空中龍舟80人體驗參與，競賽結果將在明天出爐，歡迎民眾到場參與「海上立蛋」等趣味活動，提前感受桃園漁港不一樣的端午節氛圍。（編輯：梁君棣）1070609





桃園市政府9日起在竹圍漁港舉辦「2018大園慶端午–海陸空龍舟爭霸賽」，除傳統水上龍舟競技，今年更首度規劃「空中龍舟風箏競賽」，邀請風箏高手帶來空中演出。（桃園市政府觀光旅遊局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 107年6月9日