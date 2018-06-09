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關廟果菜合作社:氣候影響鳳梨價格

發稿時間：2018/06/09 17:46

最新更新：2018/06/09 17:46

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（中央社記者張榮祥台南9日電）外傳中國大陸不收購，造成台灣鳳梨價格崩盤，台南市關廟區果菜生產合作社理事主席郭忠今天否認說，價格不佳主要是氣候影響，劣果當然便宜，但品質好的鳳梨，價格還是不錯。

台南市關廟區是鳳梨的重要產區，郭忠說，今年因太陽太大，鳳梨曬傷嚴重，劣果一台斤只剩2元至3元，但品質好的鳳梨，一台斤還是可以賣到12元至13元。

郭忠說，中國大陸不收購、造成鳳梨價格崩盤的傳言，根本不是真的，主要是氣候影響，鳳梨若是太集中上市，也會造成產銷問題。

關廟區農會總幹事陳愛妹也表示，關廟區鳳梨收成已接近尾聲，農會採購外銷中國大陸也已在5月底結束，目前市面上陸續有鳳梨上市，農會將持續協助銷售。

一名專門經營水果外銷的商人說，今年鳳梨數量多，價格也不好，但中國大陸沒有拒買台灣鳳梨，今年初外銷鳳梨收購價不錯時，就有貿易商出口未成熟的鳳梨到中國大陸，切開後像在吃白蘿蔔，破壞台灣鳳梨商譽。

這名商人說，台灣鳳梨也面臨海南島及東南亞鳳梨的競爭，有些非台灣產的鳳梨，箱子卻都寫著台灣鳳梨，增加賣點。另一名剛從中國大陸返台的商人也說，中國大陸一顆鳳梨售價才人民幣0.9元，顯見大陸鳳梨價格也不好。

關廟區一名果農則說，今年鳳梨外銷不太好，價格也沒有往年好，氣候當然有影響，但他自行販售，沒有交給中盤商，未受明顯的價格影響，有些鳳梨曬傷或來不及採收，他乾脆拿去當肥料。

台南市政府也發布新聞稿指出，近年來鳳梨價格高，屏東、高雄、台南等縣市種植面積增加，產量相對提高；今年因天氣炎熱、雨水少，鳳梨集中在5月中下旬收成，因產量增加，市場價格相對較去年低，但產地價格仍維持平穩未失衡。（編輯：施燕飛）1070609

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