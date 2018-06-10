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花博后里森林園區 打造台灣植物饗宴

發稿時間：2018/06/10 12:15

最新更新：2018/06/10 12:15

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（中央社記者郝雪卿台中10日電）台中世界花博將於11月3日開幕，台中市政府今天指出，后里森林園區將規劃大型地景設計，栽植台灣從低海拔到高海拔的各種在地植物，讓民眾體驗一場台灣植物饗宴之旅。

在海邊及山區的植物各有不同樣貌，建設局以台中為例表示，從海邊向雪山方向移動，靠近出海口的植物，枝葉比較細長或表皮長得像仙人掌，隨著慢慢靠近田野、山丘，植物開始變得鮮豔、枝繁葉茂，植物本身的身形也不斷變高，葉子變闊、變密；進入台灣高山地帶後，植物開始拔高，因而會有神木矗立其中。

建設局指出，花博后里森林園區將為民眾安排一場台灣植物饗宴之旅，森林園區本身就是一個大型的地景設計，園區西側是出海口常見的植物，例如藺草、蘆葦及金絲草等；從園區再往東走，就進入了海拔500公尺內的榕楠林帶，慢慢出現狼尾草、戀風草之類的植物身影。

建設局表示，再向東走是1000公尺左右的楠林帶，除了香楠、楓香之外，還可以見到大量的蕨類植物；繼續往東走就是1500到2500公尺之間的櫟林帶，這裡有些嬌小的阿里山油菊、細葉杜鵑等，以及高大的紅檜、香杉；最後在園區的最東邊，則是2500至3000公尺間的霧林帶，這裡是屬於二葉松、五葉松、雲杉、箭竹等的地盤。

建設局長黃玉霖說，后里森林園區除了豐富的展館與國際展區，整個地面就像一個小小台灣，從海到山的植物地景縮影，近百種植物等待民眾發現與認識。（編輯：陳清芳）1070610

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