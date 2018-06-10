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藍營雙北造勢 丁守中：8月提共同政見

發稿時間：2018/06/10 13:30

最新更新：2018/06/10 13:30

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（中央社記者黃麗芸台北10日電）外界關注雙北市何時聯合造勢，中國國民黨台北市長參選人丁守中今天表示，目前智庫正在擬定共同政見，估計8月會提出。

丁守中今天和同黨籍台北市議員參選人李明賢、李柏毅、張斯綱和新北市議員參選人葉元之一同出席「團結協力 雙北大勝利」活動，一行人從基隆河右岸騎自行車到內湖垃圾山，並發表相關市政規劃政策。

媒體會後聯訪詢問何時和同黨籍新北市長參選人侯友宜合體造勢。丁守中表示，目前黨內智庫正在擬定相關政見，預計雙北市在8月會提出共同政見，另外包括基隆和宜蘭等地也都會跟進。

對於台北農產運銷公司總經理吳音寧近來風波不斷，民主進步黨秘書長洪耀福已否認要換人止血，台北市長柯文哲在臉書發文肯定吳音寧，媒體追問對此看法。

丁守中認為，不要太多算計，畢竟吳音寧當初出任，主要是因為柯文哲和民進黨的肉桶政治，現在肉桶政治打翻了，所以白、綠之間擺不平；但經營北農仍須靠專業和能力，否則肉桶政治只是犧牲市民福祉。

會中，丁守中也暢談內湖垃圾山的市政政策，他指出，內湖垃圾山佔地近15公頃，迄今仍未完全移除，目前包括有腐植土、瓶瓶罐罐和垃圾各佔1/3，長期雨水滲流，造成當地河道水質較髒。

丁守中認為，若能將當地1/3的垃圾就近由內湖焚化爐燒毀，另將腐植土和瓶瓶罐罐變賣處理換現，可替內湖區多增加約15公頃土地，並充分運用規劃開闢為道路、大型綠帶公園或河岸觀光藝文沙龍區，提升內湖區生活品質。（編輯：張銘坤）1070610

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