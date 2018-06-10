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台鐵131歲生日 台東站推系列活動

發稿時間：2018/06/10 14:15

最新更新：2018/06/10 15:07

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台鐵局131歲生日，台東站推出戀戀台東系列活動，首次開放新完工車站戶外棚架區當台東好物展售區，以及風情文化相片展，希望能藉著系列活動為台東的文化觀光盡份努力。中央社記者盧太城攝　107年6月10日台鐵局131歲生日，台東站推出戀戀台東系列活動，首次開放新完工車站戶外棚架區當台東好物展售區，以及風情文化相片展，希望能藉著系列活動為台東的文化觀光盡份努力。中央社記者盧太城攝　107年6月10日

（中央社記者盧太城台東縣10日電）台鐵局131歲生日，台東站推出戀戀台東系列活動，首次開放新完工的車站戶外棚架區當台東好物展售區，以及風情文化相片展。

「131台鐵更貼心」，台鐵局台東火車站長楊舜安今天表示，今年是台鐵131歲生日，台東站舉辦系列活動，開放剛完成的車站戶外棚架，希望能藉著系列活動為台東的文化觀光盡份努力。

楊舜安表示，新台幣4億元打造的車站戶外棚架，美輪美奐，從6月9日至6月18日有「台東好物，特色文創商品展」。台東為農業大縣，特色好物文創商品極富地方獨特色彩；又因今年氣候風調雨順，各項農產均大豐收，許多農民的心血找無通路，因此提供此平台。

另外，6月15日至7月31日，推出「看好台東」在地風情文化相片精選展。楊舜安表示，台東的美在於自然天成，得天獨厚的美景，不需做作的人文，都是上天所賦予。透過台東攝影愛好者的鏡頭，讓剎那轉換成永恆，與所有的鄉親旅客分享。（編輯：陳政偉/陳清芳） 1070610

台鐵局台東火車站長楊舜安表示，今年是台鐵131歲生日，台東站舉辦系列活動，開放新完工的車站戶外棚架區當台東好物展售區。中央社記者盧太城攝　107年6月10日台鐵局台東火車站長楊舜安表示，今年是台鐵131歲生日，台東站舉辦系列活動，開放新完工的車站戶外棚架區當台東好物展售區。中央社記者盧太城攝　107年6月10日
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