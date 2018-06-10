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中市推老少共學 林佳龍：實踐共好精神

發稿時間：2018/06/10 14:34

最新更新：2018/06/10 16:16

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台中市推動「老少共學」實驗教育學校，台中市長林佳龍（前中）10日參觀善水國民中小學「創校暨老少共學成果展演」活動，開心與學生、長輩一起打槌球。中央社記者郝雪卿攝　107年6月10日台中市推動「老少共學」實驗教育學校，台中市長林佳龍（前中）10日參觀善水國民中小學「創校暨老少共學成果展演」活動，開心與學生、長輩一起打槌球。中央社記者郝雪卿攝　107年6月10日

（中央社記者郝雪卿台中10日電）台中市推動「老少共學」實驗教育學校，台中市長林佳龍今天視察善水國中小成果展時表示，希望藉由打造完善的學習空間，實現老少共學、共餐、共好的理念。

梧棲區善水國民中小學「創校暨老少共學成果展演」活動今天登場，安排一系列學生及長青快樂學堂設計展演，包括老少共演宣導劇、老少共學槌球大賽等，林佳龍在教育局長彭富源陪同下，前往欣賞學生與長輩共同製作的花盆、筆筒等作品，並參與槌球賽。

林佳龍表示，台中市將舊校舍活化再利用，打造善水國中小為整合型的實驗學校，結合老少共學、混齡教學、技藝教育等特色，一年多來成效良好，阿公阿嬤和小朋友共學、共餐、共好。未來，將進一步與弘光科大合作，接軌學生的技藝教育。

選擇打造善水國中小成為老少共學型的學校，林佳龍說，由於校門口是龍安宮，保佑在地民眾，長輩也常在此聚會，加上為保障當地小孩的受教權，因此開始著手規劃善水國中小為實驗教育，並規劃住宿型學校，營造「家」的感覺，更進一步結合長青課程，實現老少共學理念，讓長輩傳授小孩生活經驗，小孩帶領長輩持續學習，創造相輔相成的效益。

善水國中小校長羅能熙表示，市府將梧棲區梧楠國小舊校舍活化利用，105年成立善水國中小學、106年開始招生，目前有國中3班、國小2班，共17名學生，以及長青學苑長輩約27人，實現老少共學理念，讓長輩及學生享受祖孫共學的樂趣。

弘光科大校長黃月桂指出，弘光與善水國中小簽署合作意願書，寒暑假小朋友可到弘光學習技藝課程，包括美髮、休閒運動等，平時弘光也會到善水，協助長輩學習基本護理課程。（編輯：施燕飛）1070610

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