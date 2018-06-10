新北未婚聯誼 草原冒險遊戲敲開幸福門

新北市民政局10日在金山舉辦「勇闖幸福．愛情冒險大作戰」未婚聯誼活動，邀請單身男女一起體驗「走繩」等草原冒險遊戲，盼透過活動促進異性間交流，協助找到心儀對象。（新北市民政局提供）中央社記者林長順傳真 107年6月10日

（中央社記者林長順新北10日電）新北市民政局今天在金山青年活動中心舉辦107年第二場未婚聯誼活動， 報名參加的80位單身男女在緊張刺激的「走繩」、「雙索」、「蔓藤路」等草原冒險遊戲中，找到心儀對象。



離地面50公分的「走繩」、「雙索」、「蔓藤路」等遊戲，參加者需腳踩一條水平繩索，手扶著夥伴，闖過各項關卡走到終點。雖然只是低空冒險，許多女孩子第一次嘗試，一開始還是很害怕，但在扶著男伴的手踏出第一步，及夥伴們的加油打氣下越走越順，也讓彼此從陌生到熟悉，感情逐漸萌發新芽。



家住板橋的林小姐說，從以前讀書到現在的工作環境都非常單純，不易認識異性朋友，也無認識朋友的管道，透過新北市LINE得知民政局的未婚聯誼活動，趕緊和妹妹揪伴報名參加。



另一位李小姐以前雖參加過坊間的聯誼活動，但都希望落空，這次在媽媽鼓勵下參加，也和妹妹一起報名，姐妹都很期待能找到心儀對象。



在土城的中醫師徐先生則說，雖然中醫師的職業看似很容易找到對象，但工作不是朝九晚五，忙碌的看診阻礙了尋找另一半的機會，趁著休假參加聯誼，除了希望能找到命中註定的那一半，也以本身專長分享許多舒緩一般痠痛及肩頸痠痛的妙方，吸引現場許多女性目光。



民政局戶政科長顏耀明表示，民政局平均每兩個月辦理一次未婚聯誼，想要報名參加活動的市民朋友可以隨時注意民政局網站公告。（編輯：方沛清）1070610