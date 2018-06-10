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愛文芒果之父公祭 賴清德出席告別式

發稿時間：2018/06/10 16:04

最新更新：2018/06/10 17:05

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有「愛文芒果之父」之稱的台南農民鄭罕池日前辭世，家屬10日舉辦告別式，行政院長賴清德（左）出席擔任點主官，親自送鄭罕池最後一程。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真　107年6月10日有「愛文芒果之父」之稱的台南農民鄭罕池日前辭世，家屬10日舉辦告別式，行政院長賴清德（左）出席擔任點主官，親自送鄭罕池最後一程。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真　107年6月10日

（中央社記者楊思瑞台南10日電）有「台灣愛文芒果之父」美譽的台南市玉井區農民鄭罕池一日過世，家屬今天在自宅舉辦公祭告別式，行政院長賴清德出席擔任點主官，再次肯定鄭罕池對台灣農業的貢獻。

鄭罕池約在56年前引進愛文芒果到玉井區栽種，當時因栽培技術不夠純熟，首批果樹僅4株存活，種到第3年才有收成。後來發現芒果蟲害多，鄭罕池開發將果實用白紙套袋的方式，現在成為標準的栽培方式。

鄭罕池將技術傳授給有需要的農民，讓芒果成為台南市重要作物，玉井區也被稱為「芒果的故鄉」。他努力研究栽種技術，又不藏私、不居功的精神，使他很受敬重，獲得「台灣愛文芒果之父」美譽。

鄭罕池的貢獻深獲推崇，有學校把他的生平事蹟被編製成繪本，列入鄉土教材；民國100年並由當時擔任台南市長的賴清德頒贈榮譽市民。

鄭罕池於6月1日在家中病逝，享壽89歲。賴清德得知消息後曾在臉書發文追念，今天並親自出席擔任點主官。他說，帶著不捨的心情，來送鄭罕池最後一程。

賴清德接受訪問時表示，因氣溫天候等狀況不錯，今年的鳳梨、香蕉等許多水果大豐收，農產價格備受關注。豐收是老天爺送給農民的紅利，不能因為量多價跌，讓農民白忙一場。已要求農委會掌握農產市場價格，適時協助果農行銷。（編輯：陳政偉/李亨山）1070610

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