/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： NBA勇士波登林堉璘
>rss

日租套房搶生意 全台旅館業者12日抗議

發稿時間：2018/06/10 16:56

最新更新：2018/06/10 16:56

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者郝雪卿台中10日電）日租套房低價搶客，讓合法旅宿業者難生存，台中市旅館公會理事長鄭生昌今天指出，全台旅館業者將於12日齊聚台北火車站抗議，要求中央修法讓網路平台業者將非法日租套房下架。

鄭生昌受訪指出，全台非法日租套房猖獗，12日上午將至少有300家來自全台各地的合法旅宿業者齊聚台北火車站，抗議每年被非法日租套房搶走約新台幣300億元營業額，要求交通部觀光局提出對策。

鄭生昌表示，非法日租套房業者接待每年來台旅客數近25%，粗估台中市的非法日租套房數量佔旅宿總房間數30%，而日租套房業者因為不需像合法旅宿業者需要繳稅及依規定設置相關設施，也不用承受一例一休實施後增加的人力成本，可以低價搶客，嚴重影響合法業者的生計。

鄭生昌表示，有許多網路旅遊平台行銷非法日租套房，交通部觀光局卻對這些境外電商無法可管，只能要求地方觀光局取締，而地方雖全力配合，但非法日租業者成長太快，地方人力不足，如不回到源頭管理，仍無法落實全面取締。

鄭生昌強調，要解決非法日租的問題，唯有溯源管理，修法要求網路平台下架非法日租套房，而在修法前，交通部觀光局應先以行政命令解釋，協調NCC執行，即可強力令其下架，達成溯源管理，讓非法業者無法攬客。

鄭生昌呼籲，政府應儘速透過修法，增訂發展觀光條例55條之一第二項，明訂罰則，以展現政府反非法日租的決心。（編輯：施燕飛）1070610

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他地方新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
高雄車站新站先睹為快

高雄車站新站先睹為快

Hito音樂獎直擊

Hito音樂獎直擊

一週重要新聞影像回顧（0603-0609）

一週重要新聞影像回顧（0603-0609）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
高雄車站新站先睹為快
高雄車站新站先睹為快
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP