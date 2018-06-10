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馬卡巴嗨系列活動 台東體驗原民文化

發稿時間：2018/06/10 17:33

最新更新：2018/06/10 17:50

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台東市2018馬卡巴嗨原住民文化觀光季系列活動開跑，歷屆馬卡巴嗨親善公主、勇士現身宣傳，邀請民眾到台東體驗原民文化。（資料照片）中央社記者盧太城台東攝　107年6月10日台東市2018馬卡巴嗨原住民文化觀光季系列活動開跑，歷屆馬卡巴嗨親善公主、勇士現身宣傳，邀請民眾到台東體驗原民文化。（資料照片）中央社記者盧太城台東攝　107年6月10日

（中央社記者盧太城台東縣10日電）台東2018年馬卡巴嗨系列活動出爐，台東市長張國洲表示，從7月1日開始各族群的歲時祭儀、阿美族海祭及馬卡巴嗨公主、勇士選拔陸續登場，想體驗原住民文化可儘早安排行程。

台東市長張國洲今天表示，2018馬卡巴嗨系列活動行程表出爐，台東市公所配合台東市原住民族群聯合豐年祭，從7月1日至9月9日將舉辦一連串精彩熱鬧系列活動。

7月1日至7月22日台東市4個主要原住民族群阿美族、排灣族、魯凱族、卑南族共22個部落，陸續舉辦豐年祭及收穫祭等祭儀，時間和地點公告於台東市公所網站，提醒參加遊客遵守部落規定。

另外，7月7日下午是今年的馬卡巴嗨公主、勇士選拔及廣受歡迎的咖啡飄香音樂饗宴。7月10至12日則是台東市阿美族海祭觀光導覽活動。8月4日「2018活力山海社區嘉年華，我愛台東踩街遊行」。9月8、9日馬卡巴嗨盃慢速壘球錦標賽。

張國洲表示，馬卡巴嗨系列活動可讓遊客「品文化、擁生態、享樂活」，融和傳統祭儀文化、流行音樂、地方咖啡產業等豐富多元觀光特色，相當適合背包客、旅遊達人，親子闔家於盛夏時節出遊台東，一同體會台東深度文化觀光之美。（編輯：陳政偉/李亨山）1070610

台東市2018馬卡巴嗨系列活動正式開跑，即日起至暑假精彩活動接連登場，台東市長張國洲（右）歡迎民眾到台東共襄盛舉，近距離感受原住民文化。（資料照片）中央社記者盧太城台東攝　107年6月10日台東市2018馬卡巴嗨系列活動正式開跑，即日起至暑假精彩活動接連登場，台東市長張國洲（右）歡迎民眾到台東共襄盛舉，近距離感受原住民文化。（資料照片）中央社記者盧太城台東攝　107年6月10日
台東市2018馬卡巴嗨原住民文化觀光季系列活動正式開跑，原民親善大使身著傳統服飾介紹今年精彩活動，歡迎民眾一起到台東共襄盛舉。（資料照片）中央社記者盧太城台東攝　107年6月10日台東市2018馬卡巴嗨原住民文化觀光季系列活動正式開跑，原民親善大使身著傳統服飾介紹今年精彩活動，歡迎民眾一起到台東共襄盛舉。（資料照片）中央社記者盧太城台東攝　107年6月10日
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