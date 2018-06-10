/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： NBA勇士波登林堉璘
>rss

蘇貞昌三峽包粽送愛心 民眾直呼包中

發稿時間：2018/06/10 18:08

最新更新：2018/06/10 18:08

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者王鴻國新北10日電）民進黨新北市長參選人蘇貞昌今天於三峽廣行宮參加「迎端午 送愛心」賑濟活動，還親自下場與志工動手包粽子，一旁民眾則直呼「包中」，希望蘇貞昌年底能順利當選新北市長。

蘇貞昌今天在三峽廣行宮參拜並參加「迎端午 送愛心」活動，與三峽區鳶山里服務協會志工們一起包粽子，活動預計贈送3000顆愛心粽子給三峽區低收入戶，一起歡度端午佳節。

蘇貞昌一邊包粽子時還表示，媽媽跟女兒最會包粽子，而他自己總是會不小心放太多料，結果在煮的時候讓整鍋都是米，他還不忘詢問志工自己今天的作品有沒有及格，讓現場笑聲不斷。

蘇貞昌隨後還參加社會力小英之友會茶會，立法委員吳秉叡及新北市小英之友會總會長張秋海等人則高喊「蘇貞昌，凍蒜！ 新北市，加油！」等口號，氣氛熱烈。

蘇貞昌致詞表示，小英之友會成立以來，有好的領導人集結大家的力量，有計畫的推動捐血等活動，成績就越來越好。

蘇貞昌表示，回想過去他媽媽生病手術時，幸好血庫不缺血，才能讓手術順利進行。而他從政的目的跟小英之友會的目標一致，就是想為這個社會做事，他跟小英之友會都有滿腔熱血與理想，一定會盡力讓新北更好、社會更好。

活動最後，蘇貞昌也一一與新北市小英之友會的幹部與顧問們合照，大家也期許蘇貞昌能繼續衝，順利贏得年底的選戰。（編輯：方沛清）1070610

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他地方新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
高雄車站新站先睹為快

高雄車站新站先睹為快

Hito音樂獎直擊

Hito音樂獎直擊

一週重要新聞影像回顧（0603-0609）

一週重要新聞影像回顧（0603-0609）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
高雄車站新站先睹為快
高雄車站新站先睹為快
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP