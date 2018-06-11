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8月大孤兒送養加拿大 19歲女返台尋親

發稿時間：2018/06/11 09:41

最新更新：2018/06/11 10:24

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台灣出生、8個月大就被社福機構送加拿大寄養的解𡢅娟（Rosalie Hamel）（中），在養父母的陪伴下，一家3口來台展開尋親之旅。中央社記者李先鳳攝　107年6月11日台灣出生、8個月大就被社福機構送加拿大寄養的解𡢅娟（Rosalie Hamel）（中），在養父母的陪伴下，一家3口來台展開尋親之旅。中央社記者李先鳳攝　107年6月11日

（中央社記者李先鳳花蓮縣11日電）台灣出生、8個月大就被社福機構送加拿大寄養的解𡢅娟，在養父母的陪伴下，一家3口來台展開尋親之旅，日前來到花蓮喜歡上原住民圖騰的飾物，她說，台灣元素的東西都喜愛。

zoom in 在台灣孤兒院出生的解𡢅娟，8個月大就被社福機構送往加拿大寄養。6月初一家3口來台尋親，第一次踏上自己出生的土地，對於一切事物都感興趣，尤其族群和文化意涵的飾品，已採購許多戴上身。中央社記者李先鳳攝　107年6月11日在台灣孤兒院出生的解𡢅娟，8個月大就被社福機構送往加拿大寄養。6月初一家3口來台尋親，第一次踏上自己出生的土地，對於一切事物都感興趣，尤其族群和文化意涵的飾品，已採購許多戴上身。中央社記者李先鳳攝　107年6月11日

解𡢅娟是Rosalie Hamel的中文名字，出生在台灣的孤兒院，8個月大就被社福機構送往加拿大寄養。雖然養父母對她很好，19年來悉心扶養照顧她，但她心裡始終感到缺陷。

有著黃皮膚、黑頭髮的亞洲人臉孔，在加拿大白人種族環境成長，「妳從哪裡來」的問題一直伴著她長大，她卻始終不知道該如何回答。

日前在養父母的陪伴下來到台灣展開尋親之旅，這是解𡢅娟第一次踏上自己出生的土地，對於一切事物都感興趣，尤其族群和文化意涵的飾品，已採購許多戴上身。她說，雖然是第一次來到這塊土地，但感覺這是她的根、她的家鄉，人情味十分濃厚，物產也都很喜歡。

6月初解𡢅娟一家3人飛抵台灣，從台北南下到花蓮，準備在台灣停留一個月，邊玩邊尋親，希望能找到親生父母，解𡢅娟說，「看一眼也好，或許可以稍微填補人生這一塊缺憾」。（編輯：劉政權）1070611

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