朱立倫：盼各地行政業務都能連結於一地辦理

新北市長朱立倫（右2）11日主持「從地政看新北」展覽開幕儀式，他表示，期盼未來能把全台業務都能連結在一起，居住在新北，就能處理各縣市戶政或地政等相關業務，成就「一個台灣」的施政概念。中央社記者王鴻國攝 107年6月11日

（中央社記者王鴻國新北11日電）新北市長朱立倫今天主持「從地政看新北」展覽開幕儀式表示，他繼推行「一個新北」政策後，讓民眾可於一處區公所可以辦理各區行政業務，也希望整合全台各縣市地區等各種行政業務，實現「一個台灣」的概念。



新北市政府地政局今天在市府一樓舉行「從地政看新北 閃耀星生活」展覽活動，展現新北市自升格以來，市府地政局創新了多項地政便民服務，並自100年起陸續開辦包括台北港特區等五星整體開發計畫，迄今已全數完工。



朱立倫表示，新北推動包括台北港特區等五星計畫，取得許多公共建設用地，不僅促進土地開發及創造地方繁榮，也挹注市庫不少進帳，因此，他期待未來七星、八星的計畫能繼續走下去。



他表示，他多年前提「一個新北市、一個台灣」政策，新北市的各公所可不分地域於一地辦妥所有區域的行政業務，同樣的，期盼未來能把全台業務都能連結在一起，居住在新北，就能處理各縣市戶政或地政等相關業務，成就「一個台灣」的施政概念。（編輯：張銘坤）1070611