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台南間歇降雨 能否解旱待觀察

發稿時間：2018/06/11 12:38

最新更新：2018/06/11 14:02

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台南地區11日上午起出現間歇性降雨，曾文水庫集水區至中午前降雨約34毫米，對增加蓄水小有助益。依據中央氣象局的天氣預報，這幾天台南都有機會出現較大雨勢，希望能對解除旱象有幫助。（南區水資源局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 107年6月11日台南地區11日上午起出現間歇性降雨，曾文水庫集水區至中午前降雨約34毫米，對增加蓄水小有助益。依據中央氣象局的天氣預報，這幾天台南都有機會出現較大雨勢，希望能對解除旱象有幫助。（南區水資源局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 107年6月11日

（中央社記者楊思瑞台南11日電）台南地區今天上午起出現間歇性降雨，部分地區雨勢不小，蓄水量偏低的曾文水庫集水區也有降雨，水利單位期待後續降雨能協助解除旱象。

經濟部水利署南區水資源局副局長簡振源上午受訪表示，主要提供農業灌溉用水的曾文及烏山頭水庫，因才剛完成今年嘉南地區一期農作的供灌作業，加上先前雨水較少，兩座水庫都處於低水位。今年二期作的灌溉作業要視兩座水庫的蓄水狀況，再由水利會決定期程。

簡振源表示，曾文水庫集水區至中午前降雨約34毫米，對增加蓄水小有助益。依據中央氣象局的天氣預報，這幾天台南都有機會出現較大雨勢，希望能對解除旱象有幫助。

他說，南部山區近日多少有一些降雨，南水局把握旗山溪流量增加的機會，由甲仙攔河堰將增加水量引入南化水庫蓄存，平均每天約50萬立方公尺，對穩定民生及產業用水也有幫助。

簡振源指出，今天各主要水庫的蓄水量，曾文與烏山頭水庫系統共約2200萬立方公尺，南化水庫約2000萬立方公尺，這些蓄水足夠供應台南地區的民生及產業用水到7月底。但民眾仍應節約用水，也期待降雨挹注。（編輯：孫承武）1070611

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