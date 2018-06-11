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電影文化中心延宕 侯友宜：任內完成

發稿時間：2018/06/11 12:48

最新更新：2018/06/11 13:23

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影片來源：中央社

（中央社記者林長順新北11日電）民進黨新北市長參選人蘇貞昌質疑國家電影文化中心興建進度延宕。國民黨新北市長參選人侯友宜今天表示，市府與中央多次協調溝通，好不容易塵埃落定開始興建，他保證一定在任內完成。

zoom in 國民黨新北市長參選人侯友宜（左）11日與中國國民黨新北市議員參選人王明麗（右）、廖先翔、基隆市議員參選人林沛祥合拍宣傳照。中央社記者林長順攝 107年6月11日國民黨新北市長參選人侯友宜（左）11日與中國國民黨新北市議員參選人王明麗（右）、廖先翔、基隆市議員參選人林沛祥合拍宣傳照。中央社記者林長順攝 107年6月11日

侯友宜上午與中國國民黨新北市議員參選人王明麗、廖先翔、基隆市議員參選人林沛祥合拍宣傳照，拍照後接受媒體訪問時，做上述表示。

蘇貞昌10日指出，國家電影文化中心在他當行政院長時就已核定，但十幾年過去，卻還是只有圍牆上一句漂亮的口號，蘇貞昌感嘆，這個「即將」未免太長太慢了。蘇貞昌說，只要他當市長，工程就絕對不會延遲。

侯友宜則表示，新北市政府就國家電影中心與中央已經多次協調溝通，好不容易塵埃落定開始興建，他保證一定在任內完成。

蘇貞昌近日提出捷運沿線都更看法，侯友宜說，他初選時就提出「捷運到哪裡、都更到哪裡」，防災型都更也要大幅跟進。蘇貞昌跟著他把這項政見提出來，「謝謝老縣長看到新北市的需要，希望未來一起來努力。」

不過，侯友宜接著指出，新北市民最關心的空汙，「希望老縣長也跟著我反對深澳燃煤電廠，這卡實在。」

A7合宜住宅汙水案最近又成為熱門話題，侯友宜指出，新北市政府和與中央早已達成興建改善工程協議，「老縣長硬要擠過來」，他只有笑一笑。

至於雙北何時連線，侯友宜表示，目前雙方正在溝通，要提出好的政見，包括交通、環保和安全等，要讓市民能充分了解雙北如何共榮共生，談好隨時可以公布給市民參考。（編輯：張銘坤）1070611

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