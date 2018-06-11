台南農民因謠傳搶收水稻 農委會副主委喊話

行政院農委會副主委李退之（中）11日到台南市後壁區農會，向農民說明公糧收購政策，盼農民不要搶收水稻。中央社記者楊思瑞攝 107年6月11日

（中央社記者楊思瑞台南11日電）台南市議長賴美惠與後壁區農會今天邀請農委會副主委李退之等官員，到後壁區農會對農民說明水稻搶收等狀況。李退之說，若有人再放政府不收公糧謠言，就依違反糧食管理法處理。



賴美惠特別助理李宗翰表示，近日收到大量民眾與農民反應，受颱風逼近將損壞作物的傳言，因此稻農積極搶收，造成「青割」現象。由於青割稻米品質不佳，量大又供過於求，反而使價格持續下跌到每台斤新台幣910元。



他說，看著價格日漸下跌更逼得農民急著收割。這兩天雖然農糧署、農會等持續宣導，農民仍無法安心，才會邀請農委會官員當面說明，減輕農民疑慮。



李退之表示，只要是成熟稻穀而且含水量在30%以下，農民就能以950元以上價格繳交公糧，農民不需要過分擔憂。應盡量讓稻米熟成，才不會因為乾穀比率低、增加烘乾費用，使得收益受損。



他說，公糧收購與對地補貼是併行政策，若有人再放出政府不收公糧的謠言，就依違反糧食管理法處理。



農糧署南區分署長姚志旺表示，根據農委會計算，含水率30%的濕穀若價格低於每台斤956元，農民可以選擇交公糧，會比較有利。若真的有颱風、豪雨發生時，農糧署也會隨時啟動災害收購，請農民不用驚慌。（編輯：劉政權）1070611