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粽夏好運孕送 南迴公路貫通石祈福發送

發稿時間：2018/06/11 14:54

最新更新：2018/06/11 15:42

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台東監理站與天后宮聯合推出「粽夏好運(孕)送–南迴公路貫通石祈福活動」，14日將發送神明加持祈福過、南迴公路剛開通的草埔隧道貫通石100顆給鄉親。中央社記者盧太城台東攝　107年6月11日台東監理站與天后宮聯合推出「粽夏好運(孕)送–南迴公路貫通石祈福活動」，14日將發送神明加持祈福過、南迴公路剛開通的草埔隧道貫通石100顆給鄉親。中央社記者盧太城台東攝　107年6月11日

（中央社記者盧太城台東11日電）台東監理站與天后宮聯合主辦「粽夏好運(孕)送-南迴公路貫通石祈福活動」，週四下午在天后宮廣場舉行，將以南迴公路剛開通的草埔隧道貫通石100顆，發送好運石給鄉親。

台東監理站站長周志昌今天表示，監理站與宗教界首次合作跨界舉辦發送貫通石活動。貫通石是隧道工程貫通瞬間崩落之石，數量甚少，具有克服困境排除萬難的意義，又稱好運(孕)石，民間傳說具有高能量、助孕、克服困難及招財帶來好運的效果。

草埔隧道的貫通對於南迴公路改善工程更邁進一步，工程完竣後會對往返其間道路更加便捷，為了讓台東鄉親也能分享隧道全線貫通的喜悅，特別商請公路總局西部濱海公路南區臨時工程處提供100顆貫通石；再經過有百年歷史的台東天后宮信奉的媽祖、註生娘娘及文昌帝君等神明祈福加持，結合活動傳遞鄉親對於交通安全維護的觀念，在端午節前夕帶給鄉親祈福平安、帶來好運更具意義。

周志昌說，活動當天預計下午2時發放號碼牌，只要完成交通安全有獎徵答或酒駕3D眼鏡體驗其中一項，即可依領取的號碼牌領取貫通石一顆。想要目前最後全台隧道貫通工程「南迴草埔隧道貫通石」的鄉親朋友，把握活動機會，數量有限發完為止。(編輯:孫承武) 1070611

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