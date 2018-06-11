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鼓勵企業提供訓練 青年就業旗艦計畫補助

發稿時間：2018/06/11 15:46

最新更新：2018/06/11 15:46

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（中央社記者郝雪卿台中11日電）勞動部勞動力發展署為鼓勵企業提供青年務實的工作訓練，推出「青年就業旗艦計畫」開放企業申請，14日將舉辦說明會，歡迎企業踴躍參加。

勞動力發展署推動「青年就業旗艦計畫」多年，受到許多企業的喜愛，鼓勵企業提供15至29歲青年務實致用的工作崗位訓練，透過政府補助省下人事訓練成本，養成需用人才，減少員工流動率。

勞動力發展署指出，「青年就業旗艦計畫」訓練期程以3個月為原則，最高可補助新台幣3萬6000元，如果企業提供薪資3萬元以上優質職缺，可再加碼補助達9000元，每一單位每年最高可申請達180萬元工作崗位訓練費，由政府補助企業培植青年，有效減輕企業人事訓練的成本。

訓練內容由企業依據內部用人需求，自行規劃訓練內容，培養菁英人才。勞動力發展署表示，青年更可透過教練式的「工作崗位訓練」，增加職場技能熟練度並更快地融入公司，即日起開放企業申請，為讓企業了解並善用「先僱後訓」的優勢，14日將於彰化縣工業會辦理說明會，歡迎企業踴躍參加。

大學畢業後選擇旅宿業就職的雅君表示，因為工時長、薪資低，常興起轉換跑道的念頭，後來知道政府有「青年就業旗艦計畫」，在評估得失後，嚐試轉型進入電子業，雖然沒有相關學歷、經驗，但錄用她的同泰電子公司給予工作崗位訓練，還派人員指導與傳授經驗，在學中做、做中學的學習方式，對生產製程也逐漸上手。（編輯：劉政權）1070611

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