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總統檢閱陸軍演練 致贈端節加菜金

發稿時間：2018/06/11 15:57

最新更新：2018/06/11 16:26

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陸軍砲兵五八指揮部11日進行反空降突擊演練，總統蔡英文（左2）親赴台中檢閱，鼓舞國軍弟兄並頒贈端節加菜金。中央社記者趙麗妍攝　107年6月11日陸軍砲兵五八指揮部11日進行反空降突擊演練，總統蔡英文（左2）親赴台中檢閱，鼓舞國軍弟兄並頒贈端節加菜金。中央社記者趙麗妍攝　107年6月11日

（中央社記者趙麗妍台中11日電）總統蔡英文今天赴台中檢閱陸軍砲兵五八指揮部大肚山反空降突擊演練，並致贈端節加菜金，砲兵五八指揮部指揮官尹昌榮表示，總統的視察給予弟兄莫大的精神鼓舞。

陸軍砲兵五八指揮部今天進行反空降突擊演練，模擬敵軍小型破壞，高空滲透突擊，國軍將如何應對，主要演練空中遠程支援，以及地面砲兵的火力攻擊，蔡總統檢閱後，與進行演練國軍弟兄合影留念。

尹昌榮表示，敵人進犯不管白天晚上，天氣晴、天氣陰雨，但五八砲指部已經準備好了，不僅有精準的砲兵，還有堅強的防空部隊，以及無堅不摧的火箭部隊，針對任何時候來犯的敵人，都能達成保家衛國目的。

水果價格滑落，國軍搶救果農，尹昌榮指出，軍民本一家，日前聽聞農產品滯銷，本部各伙食團發揮與民同在的精神，不管是香蕉、西瓜都大量採購，民眾需要國軍時，國軍一定馬上站出來。（編輯：劉政權）1070611

陸軍砲兵五八指揮部11日進行反空降突擊演練，模擬敵軍小型破壞、高空滲透突擊下國軍應對作為，主要演練空中遠程支援及地面砲兵火力攻擊。中央社記者趙麗妍攝　107年6月11日陸軍砲兵五八指揮部11日進行反空降突擊演練，模擬敵軍小型破壞、高空滲透突擊下國軍應對作為，主要演練空中遠程支援及地面砲兵火力攻擊。中央社記者趙麗妍攝　107年6月11日
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