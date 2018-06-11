搶當外籍祕密客 網紅正妹台南嚐小吃

泰國網路紅人麗莎道森（Lisa Dawson）（中）自費來台參加台南市推出的「外籍祕密客招募」活動，11日與其他祕密客一起品嚐台南擔仔麵。（台南市二官辦提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 107年6月11日

（中央社記者楊思瑞台南11日電）台南市政府第二官方語言專案辦公室推出「外籍祕密客招募」活動，協助小吃業者提升英語友善程度。泰國網路紅人麗莎道森（Li sa Dawson）自費來台參加，盼嚐遍道地台南小吃。



二官辦副主任田玲瑚今天表示，擁有美國血統的麗莎在泰國是擁有4萬5000名粉絲的網站正妹、網紅，本身還是知名廚師，常受邀到各大飯店、餐廳擔任客座主廚，也曾在當地的美食實境秀比賽獲獎。而且麗莎的粉絲多是美食愛好者，二官辦希望藉由她的影響力，將台南美食推廣至泰國，正好與中央力推的「新南向政策」相互呼應。



田玲瑚說，當招募外籍祕密客消息發布後，麗莎就表明搶當首位外籍祕密客的意願。二官辦今天就帶著麗莎及另外3名外籍祕密客，一起造訪知名的度小月擔仔麵。老闆也展現熱情秀出雙語菜單，把握機會推銷自家美食。



麗莎受訪時表示，早已耳聞許多外國朋友到台灣旅遊時，指定造訪台南品嚐小吃，因為台南早已被公認為台灣美食精華的所在地。店家有了雙語菜單後，外國人點菜不再「霧煞煞」，也有助於深入探索台南巷弄美食。她希望嚐遍台南小吃後，能激發料理創作靈感，將獨特的「台南口味」融入自己的料理中。



田玲瑚表示，本次外籍祕密客活動預計招募100名外籍人士。祕密客們透過二官辦建置的英語友善店家線上地圖，安排造訪8間店家或餐廳，確認店家是否提供雙語菜單或接待人員的英文能力，並將照片上傳臉書（Facebook）、Instagram及Twitter，就可獲得獎金新台幣2000元。（編輯：卞金峰）1070611