基隆關查獲貨櫃夾藏6噸菸絲 以辣椒絲掩護

財政部關務署基隆關11日宣布查獲以辣椒絲申報進口，企圖以嗆鼻辣椒味掩飾約6000公斤走私菸絲，估計市價達新台幣3000萬元，海關人員下午開櫃清點。中央社記者王朝鈺攝 107年6月11日

（中央社記者王朝鈺基隆市11日電）財政部關務署基隆關今天宣布查獲以辣椒絲申報進口，私梟試圖以嗆鼻的辣椒味掩飾6000公斤走私菸絲，這批菸絲市價達新台幣3000萬元，粗估逃漏稅逾1500萬元。



基隆關調查，巴拿馬籍「前進輪」9日清晨5時從香港起運，基隆關過濾艙單後，發覺其中一只40呎貨櫃以辣椒絲名義申報進口可疑，昨天深夜0時許待前進輪抵達基隆港後，隨即將貨櫃運送到基隆港西岸儀檢站。



經X光儀檢發現櫃內物品密度不一，開櫃檢視貨櫃前1/3裝箱為辣椒絲，貨櫃後方夾藏約600箱共約6000公斤走私菸絲，市價達3000萬元，估算逃漏菸稅和健康福利捐超過1500萬元。



基隆關副關務長葉明星受訪表示，每包20支香菸約含14公克菸絲，換算後這次查獲菸絲可製成約42萬8500包香菸，另外，菸絲除須課徵15%關稅和5%營業稅外，每公斤還須課徵菸稅1590元及菸品健康福利捐1000元，由於誘因非常高，私梟才會鋌而走險。



基隆關指出，全案將依違反海關緝私條例及菸酒管理法等規定論處，菸絲經清點數量後也會移請基隆市政府財政處菸酒管理科辦理後續事宜。（編輯：方沛清）1070611