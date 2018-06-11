/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 納達爾川金會G7NBA
>rss

苗栗縣休閒農業區 推10場田野饗宴

發稿時間：2018/06/11 17:06

最新更新：2018/06/11 17:06

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者管瑞平苗栗縣11日電）苗栗縣10大休閒農業區各具特色，縣府與休閒區業者合作推出10場次「田野饗宴」，6月底起陸續登場，邀民眾品嚐在地美味、與青農交流，體驗苗栗慢活好「食」光。

苗栗縣政府結合農業處、勞工及青年發展處、苗栗縣休閒農業發展協會共同規劃「苗栗縣10大休閒農業區田野饗宴」，今天在縣府大廳舉辦宣傳記者會，縣長徐耀昌、農委會技正簡秀芳、苗栗縣休閒農業發展協會理事長溫振西及多名鄉鎮首長、縣議員共同推介10大休閒農業區亮點。

10場次休閒農業區田野饗宴將於6月29日由福興南和休閒區「藍色田園饗宴」打頭陣，今天會場展示運用蝶豆花製作的「繽紛花果凍」，各色花朵宛如漂浮靜謐藍色海洋，令人驚艷。

福興南和休閒農業區近幾年發展蝶豆花特色有成，除種植作為庭園造景，因蝶豆花的藍色花朵富含花青素，各民宿業者也加以萃取做為食材，各自開發出饅頭、麵線、冰棒、米糕、壽司、奶酪、花茶飲、漸層飲料、糖果等豐富、多樣化產品，創造另類「藍」海商機。

縣府表示，縣內10處休閒農業區參加全國評鑑及金牌農村評選，成果亮眼，各場次田園饗宴自6月底至11月陸續登場，除在地特色風味餐，更依據地方特色搭配趣味農事體驗、手做DIY、風土文化導覽、市集、料理競賽、精美伴手禮等活動，品味各地農村風情。（編輯：方沛清）1070611

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他地方新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
川金會新加坡現場直擊

川金會新加坡現場直擊

高雄車站新站先睹為快

高雄車站新站先睹為快

Hito音樂獎直擊

Hito音樂獎直擊

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
川金會新加坡現場直擊
川金會新加坡現場直擊
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP