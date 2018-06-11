回饋花蓮 日本知名眼鏡品牌捐款

日本知名眼鏡品牌11日捐贈花蓮縣社會救助金專戶及新城國民小學各新台幣100萬元，期盼能對花蓮整體發展及培育在地人才有所助益。圖為縣府在大簡報室舉辦受贈典禮，表達感謝之意。（花蓮縣政府提供）中央社記者李先鳳傳真 107年6月11日

（中央社記者李先鳳花蓮11日電）日本知名眼鏡品牌今天捐贈花蓮縣社會救助金專戶及新城國民小學各100萬元，盼對花蓮整體發展有所助益及培育在地人才。縣府特別在大簡報室舉辦受贈典禮，表達感謝之意。



今年2月6日花蓮發生芮氏規模6.4、震度最大7級有感地震，地震消息於日本播出後，日本知名眼鏡品牌「JINS股份有限公司」董事長田中仁決定以幫助花蓮整體發展為主旨，由日本總公司捐款100萬元給花蓮縣社會救助金專戶，期盼能對花蓮縣弱勢族群有所助益。



此外，田中仁以個人名義再捐款100萬元給花蓮縣新城國民小學，成立「田中仁獎學金」，分3年6個學期使用，獎勵學業成績優秀、體育表現傑出，或家境清寒需要幫助學生，同時贊助學生到JINS參訪，讓花蓮孩子獲得更好的教育機會，拓展視野，促進交流，提供充滿希望的光明未來。



田中仁指示台灣JINS經營團隊造訪花蓮表達心意，並轉交捐款予花蓮縣社會救助金專戶及新城國小，期盼花蓮這樣美麗的地方，未來能發展得更好，縣民生活得更幸福。



花蓮縣政府教育處長劉美珍感謝JINS本著「取之於社會、用之於社會」的精神，捐贈善款及獎學金嘉惠本縣弱勢族群及學子，希望鼓勵獲得幫助民眾，在人生旅程裡能秉持進取與感恩的心，飲水思源，未來也可以回饋社會。(編輯:孫承武)1070611