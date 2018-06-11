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集台日車站戳章 兌換愛情與幸福紀念品

發稿時間：2018/06/11 17:45

最新更新：2018/06/11 18:18

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新竹縣長邱鏡淳（右6）10日率領縣府團隊前往日本北海道札幌市，與十勝日台親善協會副會長中村浩和（右7）會面，並一同宣告，民眾只要集滿新竹合興車站與日本北海道帶廣市幸福車站的戳章，即可免費兌換紀念商品。（新竹縣政府提供）中央社記者魯鋼駿傳真　107年6月11日新竹縣長邱鏡淳（右6）10日率領縣府團隊前往日本北海道札幌市，與十勝日台親善協會副會長中村浩和（右7）會面，並一同宣告，民眾只要集滿新竹合興車站與日本北海道帶廣市幸福車站的戳章，即可免費兌換紀念商品。（新竹縣政府提供）中央社記者魯鋼駿傳真　107年6月11日

（中央社記者魯鋼駿新竹縣11日電）新竹縣政府今天表示，新竹縣合興愛情車站與日本北海道帶廣市幸福車站，目前已完成兌換紀念商品事宜，民眾持共同摺頁與集兩站戳章，即可免費兌換紀念品。

新竹縣政府今天發新聞稿表示，台灣的合興車站與日本幸福車站自2016年締結盟，在雙方努力下，目前已完成中日版共同摺頁與集兩站戳章兌換紀念商品事宜。

縣府表示，縣長邱鏡淳10日率領縣府團隊前往日本北海道札幌市，與十勝日台親善協會副會長中村浩和會面，並一同宣告兩地車站的集章贈禮活動正式展開。

邱鏡淳表示，新竹縣合興愛情車站與日本幸福車站，兩站因為「愛情、幸福」的淵源，雙方自2014年以來互動密切，並於2016年在合興愛情車站簽署締結盟約，且設置「愛情久久、幸福久久」裝置藝術，讓台日觀光與產業向上提升。

中村浩和表示，自兩站締結盟約之後，十勝的觀光人數增加了2萬3000多人，其中有一半以上是台灣觀光客，而所有地區的觀光客和去年相比增加了13%，對於經濟效益成長有非常大的幫助。

中村浩和說，台灣到日本北海道的觀光客很多，但北海道遊客到台灣的人數並不多，未來希望能夠透過包機的方式，將北海道的人帶到台灣旅遊，特別是新竹縣，讓兩地的觀光產業能更加蓬勃發展。

新竹縣政府交通旅遊處說明，即日起至2020年3月31日，凡集滿兩站戳章，即可兌換限定紀念商品，合興車站是削鉛筆小屋，而日本幸福車站則是馬克杯，未來期望能發展其他的雙邊限定商品，於兩站賣店販售，共同宣導行銷發展觀光旅遊產業。（編輯：方沛清）1070611

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