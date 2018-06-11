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星兒慢啡天使行動餐車 開進新莊遠企總部

發稿時間：2018/06/11 18:37

最新更新：2018/06/11 18:37

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（中央社記者王鴻國新北11日電）在婷婷及詩詩靦腆吆喝及沖泡咖啡下，許多新莊遠東動力企業總部大樓的上班族圍繞著「星兒慢啡天使行動咖啡餐車」，品嚐俗稱星兒的自閉症學員，沖泡出又香又濃的好喝咖啡。

新北市政府社會局表示，位在遠東動力企業總部大樓的凌特國際公司在5年前開始關心新北市自閉症服務協進會，由員工組成的志工隊常會到位於蘆洲的星悅小站陪伴星兒。

這次協進會成立「星兒慢啡天使行動咖啡餐車」，凌特亦贊助新台幣20萬元研磨咖啡器具等，並率先引進公司所在地，讓行動咖啡餐車進場販售。

凌特國際公司員工福委會總幹事鄭雅敏表示，老闆董事長王輔慶和總經理王輔民兄弟非常有愛心，平時關懷弱勢，在得知星兒慢啡天使行動咖啡餐車正式成軍後，第一個邀請他們到公司樓下販售，還將訊息轉知在大樓上班的其他公司，讓大家共襄盛舉，並購買了20幾杯咖啡犒賞員工。

新莊區長李政勳和台銀南新莊分行經理蘇素珍及大樓管委會主委蔡宗融等人也到場為星兒加油鼓勵，李政勳表示，會再陸續媒合其他適當的地點或社區，讓行動咖啡餐車進駐販賣，以實際行動支持自閉症學員自立更生。

除了行動咖啡餐車，「STARFFEE星兒慢啡天使」也推出耳掛式咖啡，共有義式黃金豆、皇家曼特寧、水洗耶加雪菲等3種口味，隨著行動咖啡餐車販售，也可上網訂購。

社會局長張錦麗表示，為照顧身障朋友，「星兒慢啡天使行動咖啡餐車」是一個非常成功的案例，由蘆洲扶輪社捐贈車體，凌特國際公司、台灣金控、台銀人壽等贊助設備，讓身障朋友走入社區，跟人群接觸，真正靠著自己的實力站起來。（編輯：方沛清）1070611

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