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川金一對一會談結束 川普：關係棒極了

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盛夏賞荷趣 馬國朋友也著迷

發稿時間：2018/06/12 09:20

最新更新：2018/06/12 10:17

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盛夏時分，台中后里中社花市內荷花池的荷花綻放，朵朵荷花與油綠的荷葉相映，微風吹來，荷花輕搖，荷田美景盡收眼底。中央社記者趙麗妍攝　107年6月12日盛夏時分，台中后里中社花市內荷花池的荷花綻放，朵朵荷花與油綠的荷葉相映，微風吹來，荷花輕搖，荷田美景盡收眼底。中央社記者趙麗妍攝　107年6月12日

（中央社記者趙麗妍台中12日電）盛夏時分，荷花盛開，台中后里中社花市種植2000坪的荷花池，其中，泰國品種的牡丹蓮，植株低矮，日前吸引馬來西亞自由行遊客前來欣賞，拿起相機捕捉荷花聖潔之美。

時序進入盛夏，正是荷花開放時節，后里中社花市內荷花池的荷花綻放，有的挺立於水面，有的含苞待放，紅的、粉的，朵朵荷花與油綠的荷葉相映，微風吹來，荷花輕搖，荷田美景盡收眼底。

來自馬來西亞的洪敬文，趁著女兒大學畢業規劃來台自由行，因為太太喜歡花，剛下飛機就安排后里的賞花之旅。洪敬文說，家鄉少有荷花池，多是野生的，一次看到這麼大片荷花，感覺很新奇。

花市業者賴啟文表示，今年荷花池栽種面積2000坪，新增牡丹蓮、湘蓮，牡丹蓮為重瓣花朵，植株較一般荷花低矮，方便攝影愛好者取景，拍起來更能展現荷花聖潔之美。

荷花池中還有大憨蓮、建蓮、石蓮及娃娃蓮，荷花將盛開至8月，賴啟文建議，清晨時分最適合捕捉荷花優美姿態，花朵一見陽光後，花瓣閉合為花苞，想補捉荷花美景的攝影朋友，必須要早起才能欣賞美景。（編輯：劉政權）1070612

來自馬來西亞的洪敬文一家，安排台中后里的賞花之旅，鮮少看到整片荷花池，開心在荷花池前拍照留影。中央社記者趙麗妍攝　107年6月12日來自馬來西亞的洪敬文一家，安排台中后里的賞花之旅，鮮少看到整片荷花池，開心在荷花池前拍照留影。中央社記者趙麗妍攝　107年6月12日
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