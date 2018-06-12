盛夏賞荷趣 馬國朋友也著迷

盛夏時分，台中后里中社花市內荷花池的荷花綻放，朵朵荷花與油綠的荷葉相映，微風吹來，荷花輕搖，荷田美景盡收眼底。中央社記者趙麗妍攝 107年6月12日

（中央社記者趙麗妍台中12日電）盛夏時分，荷花盛開，台中后里中社花市種植2000坪的荷花池，其中，泰國品種的牡丹蓮，植株低矮，日前吸引馬來西亞自由行遊客前來欣賞，拿起相機捕捉荷花聖潔之美。



時序進入盛夏，正是荷花開放時節，后里中社花市內荷花池的荷花綻放，有的挺立於水面，有的含苞待放，紅的、粉的，朵朵荷花與油綠的荷葉相映，微風吹來，荷花輕搖，荷田美景盡收眼底。



來自馬來西亞的洪敬文，趁著女兒大學畢業規劃來台自由行，因為太太喜歡花，剛下飛機就安排后里的賞花之旅。洪敬文說，家鄉少有荷花池，多是野生的，一次看到這麼大片荷花，感覺很新奇。



花市業者賴啟文表示，今年荷花池栽種面積2000坪，新增牡丹蓮、湘蓮，牡丹蓮為重瓣花朵，植株較一般荷花低矮，方便攝影愛好者取景，拍起來更能展現荷花聖潔之美。



荷花池中還有大憨蓮、建蓮、石蓮及娃娃蓮，荷花將盛開至8月，賴啟文建議，清晨時分最適合捕捉荷花優美姿態，花朵一見陽光後，花瓣閉合為花苞，想補捉荷花美景的攝影朋友，必須要早起才能欣賞美景。（編輯：劉政權）1070612



