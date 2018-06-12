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台彩端午加碼 總獎金新台幣5億元

發稿時間：2018/06/12 11:43

最新更新：2018/06/12 11:43

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（中央社記者趙麗妍台中12日電）台灣彩券歡慶端午加碼，大樂透、威力彩、BINGO BINGO 賓果賓果加碼總獎金新台幣5億元，台彩總經理蔡國基表示，民眾端午買彩券、做公益，吃粽子，中大獎。

台灣彩券公司推出端午加碼，威力彩在5月21日頭獎加碼2億元，當天在台中市吉客來彩券行開出，一注獨得2.5億元，蔡國基今天前往吉客來彩券行致贈頭獎商店獎牌。

蔡國基表示，過去威力彩一整年開出4次頭獎，但今年在上半年，就已經開出4次頭獎。日前，威力彩加碼頭獎第一天就開出頭獎，中獎人當天下班時間路過，因為塞車所以停車買彩券，最後一注中頭彩。

蔡國基指出，想在端午節開財運的民眾還有機會，大樂透端午加碼，自15日至26日連續4期，共加碼40個100萬及4萬個2000元；購買加碼各期的大樂透，每注可獲得一次抽獎機會。

5分鐘開獎一次的BINGO BINGO 賓果賓果，8日至23日連續加碼16天，基本玩法獎金最高變2倍，猜大小的獎金倍數也自6倍提高為7倍。

台灣彩券公司今天準備100個彩券紅包、吉客來彩券行老闆娘也加碼100個彩券紅包，另還有100個肉粽，現場發送給民眾，一早吸引不少民眾大排長龍，希望可以獲得加持，買彩券、中大獎。（編輯：劉政權）1070612

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