讓作法更彈性 北市修新生入學辦法

（中央社記者梁珮綺台北12日電）台北市市政會議今天通過修正台北市公立國民小學新生分發及入學辦法，國小教育科長鍾德馨說，主要讓新生入學報到作法更彈性，並說明實驗學校為何採用大學區的精神等。



鍾德馨表示，修正後令新生入學報到作法更彈性，如有學校在報到過程中，因太熱門成為額滿學校，將有第二階段額滿學校公告，「公告後，只要再遷戶籍者，教育局會協助分發到鄰近學校」，他說，以往都是以公文方式，對家長來說，確定入學的學校，要等待較長時間。



又如新生報到日為6月第一個週六，鍾德馨說，不過，有時會遇到端午連假，會有報到上的困擾，修正後明確規定只要遇到連續假期，教育局會另行公告報到日，讓家長盡可能知道。



此外，台北市近年來致力推動實驗教育，辦理學校型態實驗教育的市立學校，若以原劃定學區分發，恐無法滿足實驗教育需求，鍾德馨告訴中央社記者，實驗學校入學規定本來就可跳脫一般入學方式，修正後寫明實驗學校入學採用大學區精神。



鍾德馨說，每年農曆年前後會公告大學區學校，除了實驗教育，「一些大學區學校會推一般都會型學校沒有的課程，會指定特定學校為大學區學校」，大學區學校意指設籍在台北市者，都可入學。（編輯：張銘坤）1070612