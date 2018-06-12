高雄防汛 預置機具布設抽水機

（中央社記者王淑芬高雄12日電）為防範西南氣流伴隨滯留鋒面可能帶來大量降雨，公路總局今天已預置機具在台20線勤和段。市府水利局針對市區防汛工程也完成102台抽水機的布設，滯洪池排空以增加滯洪量。



高雄市桃源區、那瑪夏台20線、台29線道路地質不穩，道路及山壁遇雨容易坍塌造成土石流，影響交通。為防範大雨造成山區土石流，公路總局第三區養護工程處甲仙工務段段長陳正偉今天指出，已經預置2輛大型鏟土機在桃源區勤和部落一帶，陸續還有大型機具怪手等進入山區待命，以因應緊急救援。



去年0602豪雨沖刷造成荖濃溪畔數戶民宅被沖毀，為確保河岸路基不再被淘空，公路總局已完成200公尺擋土牆工程，河川局也施做防洪牆做雙重保護。



陳正偉指出，為了讓沿線河岸穩固安全，擋土牆工程再往上游施做500公尺，目前已完成基樁工程，可有效的防範豪雨沖刷。



市區排水方面，市府水利局預置102台的抽水機，尤其在地勢低窪的典寶溪鹽埔橋、旗山溪洲及新光排水區一帶也有布署，另外有車行地下道抽水機組測試、側溝巡檢等。



水利局說，全市12處滯洪池已經排空，河川布袋蓮也完成清除，同時呼籲民眾巡檢屋前屋後的排水溝沒有阻塞，才能加速排水。(編輯:陳政偉/孫承武) 1070612