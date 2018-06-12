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竹痴畫家連屏鉅作 竹林百態栩栩如生

發稿時間：2018/06/12 12:16

最新更新：2018/06/12 13:25

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畫家陳清貴連屏鉅作「百福巨竹圖」，總長70公尺、寬135公分，竹林百態栩栩如生，是她閉關13個月的代表作。（資料照片）中央社記者程啟峰高雄攝 107年6月12日畫家陳清貴連屏鉅作「百福巨竹圖」，總長70公尺、寬135公分，竹林百態栩栩如生，是她閉關13個月的代表作。（資料照片）中央社記者程啟峰高雄攝 107年6月12日

（中央社記者程啟峰高雄12日電）「竹痴」畫家陳清貴連屏鉅作「百福巨竹圖」，總長70公尺、寬135公分，竹林百態搖曳生姿、栩栩如生，令人嘆為觀止，這是她閉關13個月的代表作，她分享創作甘苦。

「百福巨竹圖」是由100幅連屏墨竹畫串連而成，取福諧音，作為畫作名稱，希望讓觀眾廣納百福，畫作20日至28日將在台北國父紀念館展出，日前召開展前記者會。

有「千竹居主人」及「竹痴」雅號的陳清貴寫說，竹子的高風亮節氣度吸引她百看不厭，她很喜歡待在竹林觀竹、賞竹，為創作這100幅連屏畫作，她「閉關」13個月，全神貫注創作，這段期間她大部分待在梅山一處竹林，朝夕與竹相處，竹林百態深植腦海，讓她下筆信手捻來，靈感源源不絕。

她又說，她畫竹不重在靜態寫生，而是把她對竹的感覺及感受畫出來，筆下竹子或生氣勃勃、或隨風搖曳，在晨曦中或在月光下展現的萬種風情，令她著迷不已，有時靈感來了，提起畫筆來就停不下，直到畫到一個段落為止，雖往往因此廢寢忘食，但她樂此不疲。

陳清貴同時感謝「閉關」期間策展人李仟萬的一路相陪力挺，讓她潛心畫竹，沒有後顧之憂，她的潛能及格局也得以進一步蛻變提升，作品跟著昇華，這是她嘔心瀝血之作，更是畢生代表作。

李仟萬認為，陳清貴畫作傲骨凌霜，這項連幅鉅作氣勢萬千，震撼人心，風格超然脫俗，展現她數十年來精深畫功造詣。（編輯：陳清芳）1070612

有「千竹居主人」及「竹痴」雅號的畫家陳清貴說，竹子的高風亮節氣度吸引她百看不厭，她很喜歡待在竹林觀竹、賞竹，為創作這100幅連屏畫作，她「閉關」13個月。（資料照片）中央社記者程啟峰高雄攝 107年6月12日有「千竹居主人」及「竹痴」雅號的畫家陳清貴說，竹子的高風亮節氣度吸引她百看不厭，她很喜歡待在竹林觀竹、賞竹，為創作這100幅連屏畫作，她「閉關」13個月。（資料照片）中央社記者程啟峰高雄攝 107年6月12日
畫家陳清貴（左）連屏鉅作「百福巨竹圖」是由100幅連屏墨竹畫串連而成，取福諧音，作為畫作名稱，希望讓觀眾廣納百福，畫作20日至28日將在台北國父紀念館展出，日前召開展前記者會。（資料照片）中央社記者程啟峰高雄攝 107年6月12日畫家陳清貴（左）連屏鉅作「百福巨竹圖」是由100幅連屏墨竹畫串連而成，取福諧音，作為畫作名稱，希望讓觀眾廣納百福，畫作20日至28日將在台北國父紀念館展出，日前召開展前記者會。（資料照片）中央社記者程啟峰高雄攝 107年6月12日
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