搶攻都會商機 桃園金牌好禮前進台北

桃園市伴手禮協會召集8大主題商品、100個攤位，將在台北火車站舉辦「食在遊趣，桃花園」活動，桃園市長鄭文燦（中）12日表示，希望透過活動將桃園打造的金牌好禮向外推廣，為桃園締造商機。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 107年6月12日

（中央社記者吳睿騏桃園12日電）搶攻台北都會商機，桃園市伴手禮協會召集8大主題商品、100個攤位，15日下午起在台北火車站登場，桃園市長鄭文燦今天表示，希望透過活動將桃園打造的金牌好禮向外推廣。



鄭文燦受訪表示，市府舉辦金牌好禮、金牌好店選拔已有多年，MIT除了是Made In Taiwan，更是Made In Taoyuan，代表桃園的產品是優質、可信賴的。市府選拔的金牌好禮、好店，在業績及產品銷售量也大幅提高，加上近年加入的青農及農創產品，為桃園締造商機。



鄭文燦表示，這次的「食在遊趣，桃花園」活動共有8大主題、100個攤位，涵蓋桃園伴手禮、文創、農業等，目前協會除了單獨銷售各式產品，還有多元組合的禮盒，讓民眾可以一次網羅桃園品牌商品，也讓台北市民認識桃園特色伴手禮。



桃園市伴手禮協會理事長陳兆義指出，協會這次準備了近百種品項的桃園好禮前進台北火車站，15日下午1時開跑後，每天上午10時到晚間8時展開，直到19日下午5時閉幕，預計將為桃園品牌創造新台幣1000萬元的商機。（編輯：李錫璋）1070612