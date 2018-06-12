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柯文哲籲脫離藍綠漩渦 姚文智：混淆價值

發稿時間：2018/06/12 12:37

最新更新：2018/06/12 12:37

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（中央社記者蕭博文台北12日電）台北市長柯文哲昨天表示台灣應脫離藍綠漩渦，民進黨台北市長參選人姚文智今天受訪時回應，這是不斷在混淆價值，藍綠是政黨政治，選民討厭的是惡鬥或口水。

柯文哲昨天表示，這場選舉應直接訴諸人民，而不是純粹黨同伐異，讓台灣有機會脫離藍綠漩渦困境往前走。姚文智今天上午出席蘭州國中畢業典禮時，接受媒體訪問做出回應。

姚文智說，柯文哲的說法是不斷在混淆價值，藍綠是政黨政治，選民討厭的則是惡鬥或是口水，「但最近一連串事件是誰造成，誰藉著北農總經理吳音寧挑起惡鬥與口水」。

姚文智還表示，「大家應該可以看到，不斷在背後挑起惡鬥、製造口水，可能就是那個嘴巴不斷講不是藍、不是綠，不斷罵藍綠，或是他的行動不藍不綠的人」。

姚文智另指出，總統府秘書長陳菊已經答應出席6月23日的大型造勢晚會，目前仍在邀請行政院長賴清德、姚立明、立法院黨團等可以描繪台北遠景的前輩與朋友。

姚文智說，民進黨將在7月15日全國黨代表大會上進行全黨造勢，這樣的全國團結將比藍營還早。至於雙北合作，昨天立法院甲級動員，也趁機與立委蘇巧慧、張宏陸、吳秉叡討論如何合作與規劃。

針對表態脫黨參選台北市長的前副總統呂秀蓮昨天表示，到登記之前保持參選，姚文智則表示尊重，認為只要在這場選舉中，大家都把理念講出來，接受市民的公評，都應當尊重。（編輯：張銘坤）1070612

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