潘孟安賣萌拍影片 祝福畢業生

（中央社記者郭芷瑄屏東縣12日電）「縣長阿伯是你們的靠山」，屏東縣長潘孟安為給畢業學子們不一樣祝褔，連4年想新梗推出kuso影片。今年化身孩子們喜愛的對戰手遊最強隊友，戴頭盔、手拿平底鍋，賣萌祝福。



由於屏東多數學校都在同一時間舉辦畢業典禮，潘孟安無法逐一到各校歡送畢業生，從就任縣長起每年都拍攝kuso短片祝褔，引起熱烈迴響。



今年推出的畢業影片，內容是潘孟安在開「2019年台灣燈會」的會議中，接到小朋友的求救訊號，立馬停下會議前往支援，戴上頭盔、背包、手拿平底鍋，放下縣長身段賣萌，影片裡還順便宣傳「2019台灣燈會在屏東」及「屏東好物（農特產）」。



縣府表示，11種「屏東好物」的補給箱，每種物產都代表深層的祝福涵義，例如鳳梨-好運、洋蔥-聰明、牛蒡-一級棒、芒果-元氣、香蕉-交到新朋友、可可果-可愛、檸檬-賣萌、玉荷包-遇到貴人、木瓜-頂呱呱、紅藜-智慧、咖啡-提神，幫孩子補充活力樣樣第一。



潘孟安連續4年以kuso短片祝福畢業生，第1年亮點是「縣長話太多」被快轉；第2年快問快答加上大跳流行歌曲「癡情玫瑰花」；去年則是在青創聚落拍攝假人短片，最後大跳舞曲，手腳不協調，造成笑果。(編輯:陳政偉/孫承武)1070612