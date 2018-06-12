/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 川金會AIT納達爾G7

世紀高峰會 川普金正恩共同簽署文件

>rss

潘孟安賣萌拍影片 祝福畢業生

發稿時間：2018/06/12 12:39

最新更新：2018/06/12 12:39

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者郭芷瑄屏東縣12日電）「縣長阿伯是你們的靠山」，屏東縣長潘孟安為給畢業學子們不一樣祝褔，連4年想新梗推出kuso影片。今年化身孩子們喜愛的對戰手遊最強隊友，戴頭盔、手拿平底鍋，賣萌祝福。

由於屏東多數學校都在同一時間舉辦畢業典禮，潘孟安無法逐一到各校歡送畢業生，從就任縣長起每年都拍攝kuso短片祝褔，引起熱烈迴響。

今年推出的畢業影片，內容是潘孟安在開「2019年台灣燈會」的會議中，接到小朋友的求救訊號，立馬停下會議前往支援，戴上頭盔、背包、手拿平底鍋，放下縣長身段賣萌，影片裡還順便宣傳「2019台灣燈會在屏東」及「屏東好物（農特產）」。

縣府表示，11種「屏東好物」的補給箱，每種物產都代表深層的祝福涵義，例如鳳梨-好運、洋蔥-聰明、牛蒡-一級棒、芒果-元氣、香蕉-交到新朋友、可可果-可愛、檸檬-賣萌、玉荷包-遇到貴人、木瓜-頂呱呱、紅藜-智慧、咖啡-提神，幫孩子補充活力樣樣第一。

潘孟安連續4年以kuso短片祝福畢業生，第1年亮點是「縣長話太多」被快轉；第2年快問快答加上大跳流行歌曲「癡情玫瑰花」；去年則是在青創聚落拍攝假人短片，最後大跳舞曲，手腳不協調，造成笑果。(編輯:陳政偉/孫承武)1070612

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他地方新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
川金會新加坡現場直擊

川金會新加坡現場直擊

高雄車站新站先睹為快

高雄車站新站先睹為快

Hito音樂獎直擊

Hito音樂獎直擊

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
川金會新加坡現場直擊
川金會新加坡現場直擊
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP