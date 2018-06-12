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縣市氣候變遷執行績效評比 中市獲特優

發稿時間：2018/06/12 12:52

最新更新：2018/06/12 12:52

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（中央社記者郝雪卿台中12日電）環保署公布「106年度縣市氣候變遷執行績效評比」成績，台中市環保局今天表示，台中市再度奪下全國特優，明天將接受環保署頒獎。

環保署公布「106年度縣市氣候變遷執行績效評比」成績，台中市再度奪下全國特優，環保局表示，這是中市連續7年獲得特優殊榮，環保署將於13日在台北剝皮寮歷史街區辦理「106年度縣市氣候變遷執行績效評比」的認證評等成果發表暨頒獎表揚活動，將由台中市環保局副局長陳宏益代表接受表揚。

陳宏益表示，台中市透過自治條例的制定來展現減緩氣候變遷的決心，例如透過低碳城市推動辦公室進行跨局處整合，推動「台中市發展低碳城市自治條例」，還由環保局訂定「台中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例」等成果，獲得環保署審查委員高度肯定。

環保局指出，台中市早已意識自身對於氣候變遷因應的責任，也加入地方政府永續發展理事會（ICLEI）及市長聯盟等國際組織，宣示台中市溫室氣體減量及氣候變遷調適策略，並與國際組織接軌、交流以吸收國際經驗。

環保局長白智榮指出，氣候變遷為國際上最重要的環境議題之一，台中市政府對於轄內氣候變遷因應責無旁貸，除了透過公部門的努力外，也積極向市民宣導節能減碳的重要性，未來將持續推動多項市民有感的低碳措施，與市民攜手提升台中市的生活品質，持續打造台中成為以人為本的「宜居永續城市」。（編輯：劉政權）1070612

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