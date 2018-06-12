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節能減碳嘉年華 16日頭屋國中登場

發稿時間：2018/06/12 13:37

最新更新：2018/06/12 13:37

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（中央社記者管瑞平苗栗縣12日電）苗栗縣推廣節能減碳，16日將在頭屋鄉頭屋國中舉辦「粽情端午愛地球」活動，結合闖關遊戲、DIY、美食品嚐、摸彩等內容，增進民眾環保意識，宣導友善愛護地球。

頭屋鄉公所承辦「107年苗栗縣節能減碳大會師-粽情端午愛地球」活動，今天在縣府大廳舉行宣傳記者會，縣長徐耀昌、環保局長陳華盛、頭屋鄉長江村貴、縣議員廖英利等人啟動裝載一串串客家肉粽的環保龍舟，邀請民眾16日到場參與這場寓教於樂的環保宣導嘉年華。

記者會現場展示造橋鄉龍昇社區利用飲料鋁箔包製成的特色遮陽帽、涼扇，以及通霄鎮坪頂社區板金達人陳志煌運用廢棄五金零件的創作成品，展現環保創意巧思。

苗栗縣長徐耀昌表示，台灣主要能源仰賴進口，用電量屢創高峰，每個人都該從自身做起，為節能減碳盡一分心力。他舉例，海洋垃圾以塑膠製品佔多數，苗栗縣海岸線長達50公里，如果大家到海邊遊憩，都能發揮公德心，不亂丟垃圾，甚至參與淨灘活動，相信一點一滴累積，有助環境、地球永續發展。

徐耀昌表示，因應全球氣候變遷，縣府近年來積極推動節能減碳行動計畫，進行校園、社區、公私部門溫室氣體減量及節能減碳教育宣導，106年度獲環保署低碳永續家園「銅級」認證，期盼透過活動讓節能、環保觀念深植人心、落實於生活中。

頭屋鄉長江村貴指出，粽情端午愛地球活動16日下午3時至晚間9時在頭屋國中舉行，邀請歌手演唱、街頭藝人、社團演出，還有美食品嚐、親子闖關趣味遊戲，體驗龍舟、風鈴、肉粽DIY，以及三階段摸彩，可抽溫泉飯店住宿券、電動機車、電視、冰箱等獎項，內容豐富。

頭屋鄉風光明媚，發展低碳旅遊，連續3年爭取縣府龍舟賽在明德水庫舉辦，卻形成與行之有年的竹南鎮龍舟錦標賽「鬧雙胞」，江村貴說，今年不想讓縣長為難，鄉公所主動「退出」，提前改以節能減碳宣導活動慶端午。（編輯：李錫璋）1070612

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